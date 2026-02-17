«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 27min
«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um momento muito especial ligado a uma das suas maiores paixões: o motociclismo.

Através de um novo reel publicado no Instagram, o experiente piloto mostrou os bastidores do que significa preparar-se para uma corrida. No vídeo, é possível observar todos os detalhes técnicos e o rigor exigido para competir ao mais alto nível, desde o equipamento de proteção às afinações da mota, elementos essenciais para garantir não só a performance, mas também a segurança em pista.

Pedro Bianchi Prata destacou a importância da preparação meticulosa e evidenciou a disciplina que o motociclismo exige, mostrando que o sucesso numa corrida começa muito antes da partida. O piloto revelou ainda a profunda ligação emocional que mantém com as motas, deixando clara a paixão que o acompanha ao longo da sua carreira.

Na publicação, Pedro não poupou nas palavras e sublinhou a relevância de cada pormenor no processo de evolução enquanto atleta: «Cada detalhe conta. A evolução começa aqui.»».

A partilha rapidamente gerou reações entre fãs e seguidores, que elogiaram a dedicação e o profissionalismo do piloto. Para muitos, este olhar exclusivo sobre os bastidores reforça a admiração por Pedro Bianchi Prata e evidencia o compromisso que mantém com a excelência e a segurança no desporto motorizado.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata são pais do pequeno Vicente, um verdadeiro furor nas redes sociais pela sua felicidade e genuinidade.

Relacionados

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Terra Forte
sex, 13 fev
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Sammy age contra Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
3

Inês Aires Pereira partilha escolha especial da filha e fãs reagem em peso

Ontem
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália tem um plano contra os pais e age sem dó nem piedade

Amor à Prova
seg, 9 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Terra Forte
Hoje

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Hoje

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

Ontem

«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Hoje

«Chorei!»: Pai de atriz famosa eterniza amor pelo neto com gesto inesquecível

Hoje

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Hoje

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Hoje

«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral

Ontem

“Estava na hora!”: Marta Melro surpreende fãs com transformação radical

Ontem
Mais Fora do Ecrã