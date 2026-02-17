«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um momento muito especial ligado a uma das suas maiores paixões: o motociclismo.

Através de um novo reel publicado no Instagram, o experiente piloto mostrou os bastidores do que significa preparar-se para uma corrida. No vídeo, é possível observar todos os detalhes técnicos e o rigor exigido para competir ao mais alto nível, desde o equipamento de proteção às afinações da mota, elementos essenciais para garantir não só a performance, mas também a segurança em pista.

Pedro Bianchi Prata destacou a importância da preparação meticulosa e evidenciou a disciplina que o motociclismo exige, mostrando que o sucesso numa corrida começa muito antes da partida. O piloto revelou ainda a profunda ligação emocional que mantém com as motas, deixando clara a paixão que o acompanha ao longo da sua carreira.

Na publicação, Pedro não poupou nas palavras e sublinhou a relevância de cada pormenor no processo de evolução enquanto atleta: «Cada detalhe conta. A evolução começa aqui.»».

A partilha rapidamente gerou reações entre fãs e seguidores, que elogiaram a dedicação e o profissionalismo do piloto. Para muitos, este olhar exclusivo sobre os bastidores reforça a admiração por Pedro Bianchi Prata e evidencia o compromisso que mantém com a excelência e a segurança no desporto motorizado.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata são pais do pequeno Vicente, um verdadeiro furor nas redes sociais pela sua felicidade e genuinidade.