«Completamente alagado»: Pedro Bianchi Prata mostra danos impressionantes da tempestade

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 40min
Danos visíveis e muito trabalho pela frente.

Pedro Bianchi Prata recorreu às redes sociais para mostrar o impacto da forte chuva no Offroad Center, que ficou completamente alagado. No vídeo, o piloto revela que os painéis publicitários da autoestrada voaram, as lonas foram arrancadas e as vedações caíram, obrigando a equipa a um esforço redobrado para repor a normalidade.

«Vou-vos mostrar o que é que aconteceu aqui com tanta chuva», começa por dizer, enquanto mostra a pista completamente inundada e explica que estão a utilizar bombas para drenar a água. Apesar de ter eventos marcados para os próximos dias, admite que é «completamente impossível andar de moto no Offroad Center» devido às condições do terreno.

Na descrição do vídeo, Pedro Bianchi Prata assume que «estes dias têm sido duros para todos» e sublinha que a tempestade «deixou marcas em todo o país». Explica que já começaram a reparar os danos e a drenar as pistas, mas lembra que os estragos no seu espaço não se comparam ao que muitas pessoas estão a viver.

O piloto faz questão de deixar uma nota de empatia, recordando as famílias desalojadas, os feridos e, tragicamente, as vidas perdidas. «Os nossos pensamentos estão com todos os que estão a sofrer nestes dias difíceis. Que o tempo acalme, que a ajuda chegue a quem precisa e que, pouco a pouco, tudo se consiga recompor», escreve, acompanhando a mensagem com um emoji de coração branco.

