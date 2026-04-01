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Conheça o local onde o noivo de Maria Botelho Moniz cresceu. E, o filho já lá foi

  • TVI Novelas
  • 1 abr, 16:32
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O piloto Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, partilhou com os seguidores um momento profundamente especial, marcado pela simplicidade, pelo afeto e pelas raízes familiares. Em véspera de Páscoa, o casal, acompanhado pelo pequeno Vicente, de três anos, rumou até à Livração para desfrutar de um fim de semana em família, longe da azáfama do quotidiano.

As imagens partilhadas refletem um ambiente de amor, tranquilidade, alegria e ligação à natureza, onde cada detalhe transmite a importância destes momentos vividos em conjunto. Entre sorrisos, brincadeiras e paisagens verdejantes, percebe-se a harmonia de uma família que valoriza o tempo passado lado a lado.

Na legenda da publicação, Pedro Bianchi Prata abriu o coração, revelando o significado profundo daquele lugar: «Fim de semana na Livração, na quinta dos meus avós, do avô Augusto e da avó Francisca. Quem me conhece sabe o que este sítio significa para mim.»

O piloto recordou ainda as memórias de infância que ali construiu: «Foi aqui que cresci, onde comecei a andar de bicicleta e de mota.»

Agora, numa nova fase da vida, o cenário ganha um simbolismo ainda mais especial. Poder regressar com o filho e com a companheira representa a continuidade de uma história familiar carregada de afetos:
«Agora poder trazer o Vicente aqui, estar com a Maria e com a família toda — mãe, irmã, sobrinhos, primos é mesmo especial.»

Apesar de nem todos os familiares surgirem nas fotografias, o essencial ficou registado. “Acima de tudo deu para estar com quem importa”, sublinhou, evidenciando que, mais do que qualquer outro compromisso, o tempo em família continua a ser a maior prioridade.

Nos comentários, os seguidores não esconderam o carinho e a emoção perante as imagens. “Família muito bonita. Uma Santa Páscoa”, “Tão bom quando vejo famílias felizes!” ou ainda “É uma bênção para toda a família” foram apenas algumas das mensagens deixadas, destacando também o crescimento do pequeno Vicente, que encantou todos.

Num registo simples, mas carregado de significado, Pedro Bianchi Prata mostrou que são estes momentos, longe das luzes e da pressão do dia a dia, que verdadeiramente ficam na memória, especialmente quando vividos em família.

Reveja aqui a última entrevista da apresentadora em que fala sobre a importância da familia e do seu filho na sua vida:

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