«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

A família de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata atravessa um momento de grande tristeza após o Natal. Um tio do piloto de motas, Toninho, faleceu pouco tempo depois de ter passado a quadra festiva com a família, deixando uma lacuna difícil de preencher.

A notícia foi comunicada pelo próprio Pedro Bianchi Prata nas redes sociais, acompanhado de uma fotografia especial que captava o tio com o filho do casal, Vicente, de apenas dois anos, no dia de Natal.

Na legenda, Pedro descreveu a cena com emoção: «Esta é uma fotografia especial. Foi tirada neste Natal e mostra o meu tio Toninho com o meu filho Vicente. O Vicente a brincar com a prenda que tanto desejou e que o Pai Natal lhe trouxe. E o meu tio ali, a falar com ele, com aquele jeito tranquilo e atento que sempre teve.» Pedro recordou ainda a vida e a influência do tio: «O meu tio Toninho era o irmão mais velho da minha mãe. Cresci a ouvir histórias dele, a ver os pneus marcados no parque de casa dos meus avós, deixados pelo Dolomite Sprint que ele tinha, dos peões que dava quando vinha almoçar. Cresci com ele. Cresci também com o meu primo Miguel, o meu melhor amigo desde sempre.»

O piloto relembrou os momentos de lazer em família: «Foi com o meu tio que aprendi a fazer ski aquático e, mais tarde, ski na neve, sempre em família.»

Toninho era pediatra, seguindo a tradição familiar, e Pedro não deixou de destacar o impacto do tio na vida de tantas famílias: «Sempre foi um orgulho ouvir histórias de amigos meus cujos filhos foram pacientes do meu tio Toninho, histórias que falavam do médico que ele era e da forma como exerceu a profissão. Trabalhou muitos anos de forma intensa, e essa dedicação acabou por lhe desgastar a vida e a saúde.»

A vida de Toninho também incluiu a paixão pelos ralis de carros: «O meu tio fez ralis durante muitos anos. Eu adorava ouvir as histórias dessas corridas e ir ver os últimos ralis que ele fez com o meu primo Miguel. Lembro-me dos carros que teve: Renault 5 GT Turbo, Volkswagen Passat G60, Range Rover, entre outros.»

Pedro relembrou ainda momentos de partilha musical: «Esta fotografia vai acompanhada pela música Hotel California, dos Eagles. É uma música que me faz lembrar o meu tio. Foi ele que me ensinou a gostar desta música, à maneira dele. Gostava muito de tocar piano e muitas vezes animava a casa dele ou a dos meus avós, sentando-se ao piano e tocando para todos nós.»

Apesar da tristeza, Pedro sublinha a sensação de paz: «É triste, claro. Mas sei que ele estava em paz. Esta fotografia fica. E fica tudo o que ele nos deixou. Descansa em paz, tio Toninho.»

A publicação emocionou seguidores e amigos, que reagiram com inúmeras mensagens de apoio e recordações: «Eu sou uma das que agradece a um dos, senão o melhor pediatra do Norte, para não dizer do País, que me ajudou, ensinou e esteve sempre presente no meu papel de mãe! Obrigada Toninho por tudo o que fez por mim e pelos nossos! Fique em Paz!»; «Muita força, Pedro, para toda a família.»; «Que bonito, @bianchiprata. É assim que as partidas devem ser. É tão bom esta ligação à família, não esquecer o que fomos em crianças, que bom. Um abraço e com toda a certeza ele estará em paz.»; «Lamento a vossa perda, mas a mensagem é linda. Os meus sentimentos a toda a família.»; «A vida é mesmo um sopro, ainda a três dias era Natal.»

Este episódio revela não apenas a perda dolorosa de um familiar querido, mas também a profunda ligação familiar, a ternura e a transmissão de valores e memórias que Toninho deixou, perpetuando-se através das gerações.

Recorde-se que Pedro e Maria Botelho Moniz são pais do pequeno Vicente, de dois anos, que tem conquistado o público com a sua fofura e alegria, tornando-se uma presença querida nas partilhas da apresentadora. Entre desafios extremos, conquistas históricas e um regresso cheio de emoção, Pedro Bianchi Prata mostrou mais uma vez porque é visto não apenas como um atleta de excelência, mas também como um homem de valores fortes, para quem o deserto pode ser uma aventura… mas o lar é sempre o destino mais importante.