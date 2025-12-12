«Descansa em Paz»: Noivo de Maria Botelho Moniz despede-se de um dos seus maiores ídolos

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Pedro Bianchi Prata atravessou um dos momentos mais dolorosos da sua vida e decidiu partilhar com os seus seguidores a tristeza profunda que o acompanha nos últimos dias. O piloto, conhecido também por ser noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, revelou ter recebido “uma das notícias mais duras” do seu percurso pessoal: a morte daquele que considerava o seu maior ídolo, uma figura decisiva na sua formação enquanto atleta e enquanto homem.

No passado 11 de dezembro de 2025, realizou-se a última despedida de Vasco, momento que marcou profundamente todos aqueles que com ele privaram. Foi nesse contexto que Pedro Bianchi Prata partilhou um texto comovente, carregado de emoção, onde recordou o impacto que Vasco teve na vida de tantos.

Pedro escreveu: «Hoje foi o dia da última despedida do Vasco. Um dia difícil, em que tivemos de dizer adeus a alguém que marcou a vida de muita gente.

Foi importante reencontrar tantos amigos dele: família, amigos de infância, pessoas das motas e das aventuras de tantos anos. Esta despedida foi importante porque chorámos juntos, rimos juntos, lembrámos histórias antigas e aventuras que vivemos. São memórias que nos deixam sempre um sorriso nos lábios.

Muita gente veio agradecer-me pelas palavras que escrevi antes, mas não precisam de agradecer. Eu apenas disse aquilo que sempre senti e aquilo que todos sabemos: o Vasco foi especial e vai continuar presente na nossa memória e no nosso coração. Com ele deixei também um bocadinho do deserto, um bocadinho da areia e das dunas, porque ele sempre me dizia que um dia queria ir lá andar de moto comigo. Não aconteceu… mas levei um pouco desse sonho com ele.

A vida muda muito depressa, às vezes de um momento para o outro. Hoje senti isso outra vez. Conheci o Vasco através do irmão, o Jorge, que foi meu companheiro de adolescência e de muitas aventuras. Não estamos juntos todos os dias, mas quando estamos é como se nunca tivéssemos deixado de falar. Há amizades que são mesmo assim.

Quero deixar muita força à família, especialmente ao Jorge. Sei que não foi nada fácil tudo o que ele passou. E sei também que o Vasco não podia ter tido melhor irmão ao lado dele.

Descansa em paz, Vasco. Nunca vamos esquecer-te.»

A publicação gerou uma onda de carinho, com inúmeras mensagens de conforto dirigidas ao piloto. Foram muitos os seguidores que quiseram demonstrar-lhe apoio e admiração pela forma honesta e sentida como escolheu homenagear alguém que tanto significou para si.

Num momento tão íntimo e difícil, Pedro mostrou a força das memórias, da amizade e dos laços que permanecem, mesmo quando a vida muda sem aviso. A despedida de Vasco tornou-se também um testemunho de união, respeito e amor — valores que o piloto fez questão de sublinhar e que marcaram profundamente todos os que acompanharam este tributo.

Uma perda dolorosa, uma homenagem sincera e um legado que continua vivo no coração de muitos.

Relembre-se que o piloto e a apresentadora têm um filho chamado Vicente e é um fenómeno nas redes sociais pela sua alegria e genuinidade: