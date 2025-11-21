«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Nova etapa a caminho.

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, partilhou um novo reel no Instagram onde abre as portas dos bastidores de mais uma grande competição: a Baja de Lagos. O piloto, conhecido pela sua entrega ao desporto e pela ligação forte à família, mostrou momentos de preparação, trabalho e união de equipa que antecederam mais um importante desafio.

No vídeo, Pedro destaca que foram dias de muito esforço, dedicação e foco, reforçando que cada detalhe conta quando o objetivo é dar tudo em pista. Nas suas palavras: «O nosso paddock na Baja de Lagos já está montado e pronto para mais um grande desafio! A energia está no máximo, a equipa alinhada e as motas preparadas para dar tudo em pista. De cima vê-se ainda melhor o trabalho, a paixão e a estrutura que colocamos em cada corrida. É aqui que tudo começa. É aqui que se fazem resultados.»

A publicação rapidamente acumulou elogios e demonstrações de orgulho, com seguidores a deixarem comentários como: «Fantástico!» e «Gigante!», entre muitos outros que sublinham a admiração pelo espírito de sacrifício e a paixão do piloto.

Pedro Bianchi Prata volta, assim, a surpreender pela sua determinação, mostrando que o sucesso é construído no detalhe, na disciplina e na força de uma equipa unida.

Recorde-se que Pedro e Maria Botelho Moniz são pais do pequeno Vicente, de dois anos, que tem conquistado o público com a sua fofura e alegria, tornando-se uma presença querida nas partilhas da apresentadora. Entre desafios extremos, conquistas históricas e um regresso cheio de emoção, Pedro Bianchi Prata mostrou mais uma vez porque é visto não apenas como um atleta de excelência, mas também como um homem de valores fortes, para quem o deserto pode ser uma aventura… mas o lar é sempre o destino mais importante.

