«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, partilhou um novo reel no Instagram onde abre as portas dos bastidores de mais uma grande competição: a Baja de Lagos. O piloto, conhecido pela sua entrega ao desporto e pela ligação forte à família, mostrou momentos de preparação, trabalho e união de equipa que antecederam mais um importante desafio.

No vídeo, Pedro destaca que foram dias de muito esforço, dedicação e foco, reforçando que cada detalhe conta quando o objetivo é dar tudo em pista. Nas suas palavras: «O nosso paddock na Baja de Lagos já está montado e pronto para mais um grande desafio! A energia está no máximo, a equipa alinhada e as motas preparadas para dar tudo em pista. De cima vê-se ainda melhor o trabalho, a paixão e a estrutura que colocamos em cada corrida. É aqui que tudo começa. É aqui que se fazem resultados.»

A publicação rapidamente acumulou elogios e demonstrações de orgulho, com seguidores a deixarem comentários como: «Fantástico!» e «Gigante!», entre muitos outros que sublinham a admiração pelo espírito de sacrifício e a paixão do piloto.

Pedro Bianchi Prata volta, assim, a surpreender pela sua determinação, mostrando que o sucesso é construído no detalhe, na disciplina e na força de uma equipa unida.

Recorde-se que Pedro e Maria Botelho Moniz são pais do pequeno Vicente, de dois anos, que tem conquistado o público com a sua fofura e alegria, tornando-se uma presença querida nas partilhas da apresentadora. Entre desafios extremos, conquistas históricas e um regresso cheio de emoção, Pedro Bianchi Prata mostrou mais uma vez porque é visto não apenas como um atleta de excelência, mas também como um homem de valores fortes, para quem o deserto pode ser uma aventura… mas o lar é sempre o destino mais importante.