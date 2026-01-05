Em cima de uma mota, noivo de Maria Botelho Moniz e o filho Vicente vivem momento irresistível

Em cima de uma mota, noivo de Maria Botelho Moniz e o filho Vicente vivem momento irresistível - TVI

O ano começou em grande.

A manhã deste domingo, 4 de janeiro, ficou marcada por um momento de ternura e cumplicidade entre pai e filho. Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, começou o ano de forma especial, dedicado à família e, em particular, ao seu companheiro de aventuras favorito: o pequeno Vicente, de apenas dois anos.

O piloto recorreu às redes sociais para partilhar novas fotografias ao lado do filho, num cenário que lhe é especialmente querido  o universo das motas. As imagens mostram um momento descontraído e cheio de significado, refletindo a forte ligação entre os dois e revelando Vicente já perfeitamente integrado no mundo que tanto apaixona o pai. Na legenda das fotografias, Pedro Bianchi Prata foi simples e direto: “Dia de rapazes”, escreveu, uma frase curta que rapidamente conquistou os seguidores. A publicação não passou despercebida e encheu-se de comentários carinhosos, muitos deles dirigidos ao pequeno Vicente, que acabou por roubar todas as atenções.

Entre as várias mensagens deixadas pelos fãs, destacam-se palavras de ternura e admiração: «Olá Vicente, que lindo estás. Beijinhos, felicidades para ti e para os teus pais»; «Cumplicidade tão bonita e o Vicente é o motoqueiro mais lindo e fofinho»; «Adoro, mas a mãe deve viver com o coraçãozinho apertado… um é difícil, dois é demais. Coração ao alto, Maria!»; ou ainda «Tão bom pai e filho».

Este momento simples, mas cheio de significado, voltou a mostrar o lado mais familiar e afetivo de Pedro Bianchi Prata, reforçando a imagem de um pai presente e dedicado. Para os seguidores, ficou claro que, entre motas e sorrisos, o maior orgulho do piloto continua a ser o pequeno Vicente.

Este registo reforça a imagem de uma família unida, cúmplice e feliz, que valoriza cada instante vivido em conjunto, mostrando que, no meio da azáfama profissional, há sempre espaço para criar memórias inesquecíveis.

