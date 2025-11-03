«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

  TVI Novelas
  Há 2h e 37min
Pedro Bianchi Prata relata noite de desespero em Marrocos.

Nos últimos dias, Pedro Bianchi Prata esteve em Merzouga, Marrocos, em mais uma das suas deslocações profissionais relacionadas com o mundo do motociclismo. O piloto, conhecido pela sua determinação e espírito aventureiro, partilhou com os seguidores a viagem de regresso que acabou por se transformar numa verdadeira odisseia.

Através da sua página de Instagram, o noivo de Maria Botelho Moniz relatou com detalhe e algum humor as dificuldades vividas no regresso a casa: “De Merzouga até casa. Fechámos esta sexta-feira às 18:00 horas com tudo pronto – motos arrumadas, material carregado e o acampamento desmontado depois de dias intensos no deserto. Mas o caminho de volta quis deixar a sua marca… À 00:00 horas, já nas montanhas do Atlas, o atrelado começou a dançar. Rolamentos KO. No meio do nada, sem rede, só com lanternas e boa disposição. Improvisámos ali mesmo: fita cola, chave 13 e esperança!”, contou o piloto.

Apesar da boa disposição, as dificuldades não ficaram por ali. Pedro revelou que, após a longa noite nas montanhas, a sorte só melhorou graças à ajuda inesperada de um mecânico local: “De manhã, apareceu um mecânico herói, trocou os rolamentos e seguimos viagem. Depois, vieram dois furos, filas na alfândega e o barco da 00:00 horas.

Mas, mesmo depois de tantos imprevistos, o piloto manteve o espírito positivo e o foco no que realmente importa: regressar a casa. “Agora, são 04:00 horas, acabei de entrar em Espanha. Faltam seis horas de viagem até casa – espero só chegar tranquilo, sem mais surpresas… e com tempo para almoçar com a família.

O relato terminou com uma nota de reflexão e bom humor, típica do aventureiro: “As viagens são mesmo assim – cheias de peripécias, imprevistos e boas histórias para contar no caminho de volta.” Entre risos, exaustão e improvisos, Pedro Bianchi Prata mostrou mais uma vez a sua resiliência e capacidade de enfrentar o inesperado com espírito leve e otimismo — qualidades que o tornam não apenas um grande piloto, mas também um contador de histórias autêntico. 

A partilha emocionante abriu uma janela para a vida pessoal do casal, mostrando que, mesmo com uma carreira exigente, a família continua a ser o mais importante.

 

