Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:16
“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo - TVI

Pedro Bianchi Prata faz dedicação emocionante ao pequeno Vicente.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um momento histórico e particularmente significativo ligado ao motociclismo, uma das suas grandes paixões.

Através de um novo reel publicado no Instagram, o piloto revelou um feito especial que promete ficar para sempre na memória: os testes com a STRIX nas dunas de Merzouga, marcando a primeira vez que esta mota elétrica se aventurou no deserto. O vídeo impressiona não só pela adrenalina, mas também pela técnica e pelo entusiasmo de Pedro, que não esconde a felicidade pelo progresso alcançado. Na sua descrição dá um destaque muito especial ao seu filho Vicente, ora veja: 

Nas suas próprias palavras: «Terminámos os testes com a STRIX nas dunas de Merzouga.
Foram dias intensos de trabalho, conciliando treinos no deserto com o desenvolvimento desta moto de rally 100% elétrica. Foi a primeira vez que esta mota esteve nas dunas e no deserto e todos os dias recolhemos informações importantes para continuar a evoluí-la. Pilotar esta mota nas dunas dá um gozo incrível e o comportamento na areia é muito promissor. O trabalho continua, o Dakar 2027 está cada vez mais perto.

A música deste reel também é especial. É a música favorita do meu filho Vicente, que adora ver vídeos meus a andar de mota e principalmente os vídeos do Offroad Center com esta música. Estar longe dele faz sentir ainda mais saudades, por isso este vídeo também é para ele.»

Os comentários dos fãs não tardaram a surgir, cheios de admiração e carinho:
«Pedro, um orgulho e inspiração, em especial para o Vicente»;
«Grande Pedro!», entre muitos outros elogios que reforçam a admiração do público pelo piloto.

Este momento evidencia não só a paixão de Pedro Bianchi Prata pelo motociclismo, mas também o seu compromisso com a inovação, ao testar e desenvolver uma mota elétrica de rally em condições extremas. Com os olhos já postos no Dakar 2027, a expectativa é alta e os fãs acompanham de perto cada avanço deste projeto.

Entre adrenalina, inovação e emoção pessoal, Pedro Bianchi Prata continua a conquistar o público dentro e fora das dunas de Merzouga.

Relacionados

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Mais Vistos

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
1

De coração partido, Sara Prata deixa apelo que deve deixar todos a pensar: "Não aponto o dedo a ninguém..."

ter, 10 fev
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
sáb, 7 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada

Amor à Prova
Hoje

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Amor à Prova
sáb, 7 mar

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Ontem
FORA DO ECRÃ

«Um dia triste»: Rita Pereira está de luto e deixa mensagem arrepiante

Hoje

Maria Botelho Moniz recebe surpresa nunca antes vista e fica de «lágrimas nos olhos»

Hoje

«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva

Terra Forte
Hoje

“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Hoje

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Ontem

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
Mais Fora do Ecrã