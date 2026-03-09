“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um momento histórico e particularmente significativo ligado ao motociclismo, uma das suas grandes paixões.

Através de um novo reel publicado no Instagram, o piloto revelou um feito especial que promete ficar para sempre na memória: os testes com a STRIX nas dunas de Merzouga, marcando a primeira vez que esta mota elétrica se aventurou no deserto. O vídeo impressiona não só pela adrenalina, mas também pela técnica e pelo entusiasmo de Pedro, que não esconde a felicidade pelo progresso alcançado. Na sua descrição dá um destaque muito especial ao seu filho Vicente, ora veja:

Nas suas próprias palavras: «Terminámos os testes com a STRIX nas dunas de Merzouga.

Foram dias intensos de trabalho, conciliando treinos no deserto com o desenvolvimento desta moto de rally 100% elétrica. Foi a primeira vez que esta mota esteve nas dunas e no deserto e todos os dias recolhemos informações importantes para continuar a evoluí-la. Pilotar esta mota nas dunas dá um gozo incrível e o comportamento na areia é muito promissor. O trabalho continua, o Dakar 2027 está cada vez mais perto.

A música deste reel também é especial. É a música favorita do meu filho Vicente, que adora ver vídeos meus a andar de mota e principalmente os vídeos do Offroad Center com esta música. Estar longe dele faz sentir ainda mais saudades, por isso este vídeo também é para ele.»

Os comentários dos fãs não tardaram a surgir, cheios de admiração e carinho:

«Pedro, um orgulho e inspiração, em especial para o Vicente»;

«Grande Pedro!», entre muitos outros elogios que reforçam a admiração do público pelo piloto.

Este momento evidencia não só a paixão de Pedro Bianchi Prata pelo motociclismo, mas também o seu compromisso com a inovação, ao testar e desenvolver uma mota elétrica de rally em condições extremas. Com os olhos já postos no Dakar 2027, a expectativa é alta e os fãs acompanham de perto cada avanço deste projeto.

Entre adrenalina, inovação e emoção pessoal, Pedro Bianchi Prata continua a conquistar o público dentro e fora das dunas de Merzouga.