Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

A manhã deste domingo, 25 de janeiro, ficou marcada por um momento de ternura e cumplicidade entre pai e filho. Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, começou o ano de forma especial, dedicado à família e, em particular, ao seu companheiro de aventuras favorito: o pequeno Vicente, de apenas dois anos.

O piloto recorreu às redes sociais para partilhar novas fotografias ao lado do filho, num cenário que lhe é particularmente querido: o universo das motas. As imagens retratam um momento descontraído e cheio de significado, evidenciando a forte ligação entre pai e filho e mostrando Vicente já perfeitamente integrado no mundo que tanto apaixona o pai.

Na legenda das fotografias, Pedro Bianchi Prata foi simples e direto: «Hoje foi domingo de Offroad Center, daqueles que ficam no coração. ❤️ Enquanto a mãe passou o dia a preparar a gala dos domingos da Primeira Companhia — e ainda a espera uma noite longa — o Vicente veio matar saudades do nosso sítio, aquele que para mim é trabalho todos os dias, mas para ele é brincadeira, descoberta e sorrisos. Bicicleta pequenina na Sala das Taças, carrinhos de outros tempos, risos, motas à volta… e aquele brilho nos olhos de quem sente que ali também é casa. Há dias que não precisam de muito — só de tempo juntos. 🏍️»

Os comentários das publicações reforçaram o carinho pelo momento: «Vicente, menino feliz ❤️»; «Amoo ver o Vicente. Que riqueza de Menino ❤️tá um crescido. Beijinhos»; «Lindo ver o Vicente feliz no mundo do pai»; «Vicente no mundo do pai que também é o dele»; «Mais um piloto a crescer 👌»; «Muito fofinho mesmo o pricesinho Vicente com carinho abraçinhos aos três uma boa noite de Gala acredito que vai ser como sempre Maria Grande Profissional muitos Parabéns»