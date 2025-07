“Foi impossível não me emocionar»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento único com Tony Carreira

Pedro Bianchi Prata foi surpreendido em palco por Tony Carreira , num momento emotivo durante o concerto no Marco de Canaveses.

A ligação à terra natal e à Associação Sara Carreira marcaram a noite , com o piloto a afirmar-se “orgulhosamente marcoense” e visivelmente comovido.

O gesto inesperado do cantor tornou-se um dos momentos mais marcantes do espetáculo, deixando o companheiro de Maria Botelho Moniz com “o coração cheio”.