«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou recentemente duas fotografias onde surge visivelmente feliz, abraçado ao filho de 2 anos, o pequeno Vicente, após cinco dias de trabalho e pura aventura no deserto. Apesar de viver intensamente a sua paixão pelas motos e pelo mundo dos ralis, Pedro admite que nada se compara ao regresso ao lar e ao amor da família, especialmente ao carinho do filho. Conhecido por valorizar profundamente os seus — a família, os amigos e “os monumentos”, como costuma dizer — o piloto deixou claro que estes continuam a ser o seu bem mais precioso.

Na publicação, Pedro fez um balanço detalhado da experiência, marcada por esforço físico, resistência e muito trabalho colectivo. Escreveu: «Este já está em casa. Foram 5 dias de pura aventura no deserto…

1400 km de especiais. Mais de 38 h em cima da moto. 39 baterias trocadas. 1200 km feitos pela assistência. 53 L de água bebidos. 71 h de trabalho da equipa. 3800 km de viagem total. 95 h de estrada nos carros de apoio. 7 h de barc. E no fim… escrevemos história. A primeira equipa do mundo a completar 100% de um rally no deserto com uma moto elétrica, um projeto Powered by MOEVE, e ainda conquistar um 9.º lugar da geral. A mostrar ao mundo que este futuro tem futuro. E a verdade? O mais difícil de tudo foi estar 10 dias longe do meu filho Vicente e da Maria. Orgulho máximo. Não podia pedir mais. Melhor era impossível.»

O feito da equipa, que se tornou a primeira do mundo a completar integralmente um rali no deserto com uma moto elétrica, é um marco relevante no universo do desporto motorizado. Mas, para Pedro, nada superou o reencontro com os seus. A publicação evidencia o quanto a separação de dez dias o afectou e demonstra o profundo amor que nutre pela família, que considera o seu verdadeiro porto de abrigo.

Entre desafios extremos, conquistas históricas e um regresso cheio de emoção, Pedro Bianchi Prata mostrou mais uma vez porque é visto não apenas como um atleta de excelência, mas também como um homem de valores fortes, para quem o deserto pode ser uma aventura… mas o lar é sempre o destino mais importante.