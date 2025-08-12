«Foi o meu pequeno ajudante»: Filho de Maria Botelho Moniz já ajuda Pedro Bianchi Prata

Pedro Bianchi Prata, 50 anos, companheiro de Maria Botelho Moniz, 41 anos, partilhou nas suas redes sociais um momento de cumplicidade com o filho que derreteu o coração dos seguidores. O cenário? Um armário transformado em “garagem” onde os carrinhos do pequeno Vicente são cuidadosamente guardados. O vídeo mostra Bianchi a arrumar, com a ajuda especial do filho, uma série de carrinhos numa estante, num gesto que é, puro afeto.

Na legenda, Bianchi descreve a cena com ternura: «Hoje foi mais um fim de tarde espetacular. Começámos a brincar com os carrinhos do Vicente e, no fim, chegou a hora de arrumar tudo na “garagem” — um armário na parede onde encaixamos cada carro no seu lugar. 🚗✨». Este pequeno ritual é muito mais do que arrumar brinquedos: é partilhar momentos, ensinar a cuidar das coisas e, sobretudo, estar presente.

O mais bonito é que Vicente, embora ainda pequeno demais para alcançar a estante sozinho, foi o “pequeno ajudante” do pai, passando-lhe um a um todos os carrinhos para que fossem arrumados. «Foi ele quem me passou, um a um, todos os carrinhos para eu os arrumar. Foi o meu pequeno ajudante e tornou tudo ainda mais divertido. ❤️», confessou Bianchi, revelando o quão especial foi este momento.

Este momento tão simples e genuíno ganhou uma resposta imediata e carinhosa dos seguidores do casal. Comentários como «Que belos companheiros!❤️» e «É tão lindo o pequeno Vicente, e tão feliz! ❤️❤️❤️» ou «A vossa História 🧡 é linda, doce e suave de se ver 🥰» refletem o impacto que este tipo de partilhas tem nos seguidores.

Vicente, que já é uma pequena estrela nas redes sociais, encanta não só pela sua doçura natural, mas também pela forma como a sua relação com o pai e a mãe é vivida e partilhada, com uma simplicidade que se torna inspiradora. Os pais, como é notório, estão completamente apaixonados por esta fase, e o público acompanha com emoção cada momento que partilham.

No final, Bianchi conclui com uma imagem tão pura quanto a de uma boa noite de sono depois de um dia feliz: «E assim ele vai para a cama: cansado… mas feliz.» Um final perfeito para um dia vivido com muita brincadeira e cumplicidade, pequenos instantes que fazem a vida tão especial.