«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 28min
«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova - TVI

Um desafio emocionante.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, partilhou recentemente um momento especial com os seus seguidores no Instagram, mostrando os bastidores de uma das suas grandes paixões: o motociclismo. Num novo reel, o piloto abriu as portas de mais uma aventura emocionante, um passeio de Natal com colegas e amigos, destacando o espírito de camaradagem e a emoção que caracteriza estas experiências.

Na publicação, Pedro descreveu a atividade como um verdadeiro desafio: «Foi um dia duro, com muita chuva, muita água, lama e poças por todo o lado… mas o todo-o-terreno é mesmo assim. Off-road de verdade não escolhe o tempo.» Apesar das condições meteorológicas adversas, sublinhou a união do grupo, o entusiasmo e a diversão que marcaram o dia: «Apesar das condições difíceis, tivemos um grupo espetacular, um almoço bem merecido, muita entreajuda e, acima de tudo, boa disposição do início ao fim.»

O piloto destacou também a segurança do passeio, salientando que ninguém se magoou e todos se divertiram, lembrando que são precisamente estes momentos que tornam o desporto off-road tão especial. «Lama, água, esforço, sorrisos e aquela sensação no final de que valeu a pena», escreveu, reforçando o prazer de participar neste tipo de atividades mesmo quando o tempo não ajuda.

Pedro Bianchi Prata não deixou de agradecer a todos os que participaram no 4.º Passeio de Natal do Off-Road Center, prometendo novas aventuras para o próximo ano: «Para o ano há mais — e esperamos ver-vos novamente por cá.»

Entre os comentários, os seguidores destacaram a dedicação e o espírito de equipa do grupo: «Estão todos de parabéns 👏»; «Que grande equipa», celebrando a energia positiva e a paixão contagiante que marcaram este passeio de Natal.

Recorde-se que Pedro e Maria Botelho Moniz são pais do pequeno Vicente, de dois anos, que tem conquistado o público com a sua fofura e alegria, tornando-se uma presença querida nas partilhas da apresentadora. Entre desafios extremos, conquistas históricas e um regresso cheio de emoção, Pedro Bianchi Prata mostrou mais uma vez porque é visto não apenas como um atleta de excelência, mas também como um homem de valores fortes, para quem o deserto pode ser uma aventura… mas o lar é sempre o destino mais importante.

Relacionados

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

“Mais um dia na selva”: Jéssica Athayde mostra a realidade dos seus últimos dias com video inesperado

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
1

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
qui, 9 out
2

«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante

Terra Forte
Ontem
3

Ricardo Burgos

sex, 19 dez
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê

Terra Forte
sex, 19 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

A Protegida
Hoje

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Hoje

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Cacau
Hoje

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

A Protegida
Hoje

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Terra Forte
Hoje

«Tal nora tal sogra»: A dupla que está a fazer furor

Hoje

«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Hoje

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

A Protegida
Hoje

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

Hoje
Mais Fora do Ecrã