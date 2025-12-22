«Foi um dia duro»: Noivo de Maria Botelho Moniz é posto à prova

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, partilhou recentemente um momento especial com os seus seguidores no Instagram, mostrando os bastidores de uma das suas grandes paixões: o motociclismo. Num novo reel, o piloto abriu as portas de mais uma aventura emocionante, um passeio de Natal com colegas e amigos, destacando o espírito de camaradagem e a emoção que caracteriza estas experiências.

Na publicação, Pedro descreveu a atividade como um verdadeiro desafio: «Foi um dia duro, com muita chuva, muita água, lama e poças por todo o lado… mas o todo-o-terreno é mesmo assim. Off-road de verdade não escolhe o tempo.» Apesar das condições meteorológicas adversas, sublinhou a união do grupo, o entusiasmo e a diversão que marcaram o dia: «Apesar das condições difíceis, tivemos um grupo espetacular, um almoço bem merecido, muita entreajuda e, acima de tudo, boa disposição do início ao fim.»

O piloto destacou também a segurança do passeio, salientando que ninguém se magoou e todos se divertiram, lembrando que são precisamente estes momentos que tornam o desporto off-road tão especial. «Lama, água, esforço, sorrisos e aquela sensação no final de que valeu a pena», escreveu, reforçando o prazer de participar neste tipo de atividades mesmo quando o tempo não ajuda.

Pedro Bianchi Prata não deixou de agradecer a todos os que participaram no 4.º Passeio de Natal do Off-Road Center, prometendo novas aventuras para o próximo ano: «Para o ano há mais — e esperamos ver-vos novamente por cá.»

Entre os comentários, os seguidores destacaram a dedicação e o espírito de equipa do grupo: «Estão todos de parabéns 👏»; «Que grande equipa», celebrando a energia positiva e a paixão contagiante que marcaram este passeio de Natal.

Recorde-se que Pedro e Maria Botelho Moniz são pais do pequeno Vicente, de dois anos, que tem conquistado o público com a sua fofura e alegria, tornando-se uma presença querida nas partilhas da apresentadora. Entre desafios extremos, conquistas históricas e um regresso cheio de emoção, Pedro Bianchi Prata mostrou mais uma vez porque é visto não apenas como um atleta de excelência, mas também como um homem de valores fortes, para quem o deserto pode ser uma aventura… mas o lar é sempre o destino mais importante.