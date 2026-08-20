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«Há dias em que é preciso sofrer»: Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o lado mais duro da sua vida, que ninguém vê

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 5min
«Há dias em que é preciso sofrer»: Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o lado mais duro da sua vida, que ninguém vê - TVI

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Pedro Bianchi Prata, piloto e noivo de Maria Botelho Moniz, voltou a partilhar com os seguidores um momento marcante da sua preparação para uma das maiores provas de motociclismo do mundo. O piloto mostrou, sem filtros, um dos dias mais exigentes dos treinos para o Dakar 2027, deixando evidente que, por detrás das imagens de velocidade e adrenalina, existe muito esforço físico e capacidade de superação.

Através das redes sociais, Pedro Bianchi Prata publicou um vídeo onde é possível acompanhar um dos desafios enfrentados durante os treinos. A experiência aconteceu numa duna de grandes dimensões, com o piloto a conseguir ultrapassar inicialmente a zona mais elevada e difícil, mas acabando por ficar preso num vale de areia.

O momento tornou-se particularmente exigente quando a mota começou a aquecer e a perder potência. Pedro ficou então sozinho perante o desafio de retirar do local uma mota com cerca de 200 quilos.

Um treino marcado pelo esforço

Sem esconder a dificuldade do momento, o piloto explicou que foi obrigado a escavar, puxar e levantar a mota até conseguir libertá-la da areia. Um esforço que, segundo o próprio, o levou a recordar outros momentos particularmente duros da sua carreira.

“Treinar para o Dakar não é só velocidade, imagens bonitas e momentos de glória. Há dias em que é preciso sofrer”, começou por escrever Pedro na publicação.

O piloto quis precisamente mostrar uma realidade que nem sempre chega ao público: o cansaço, a frustração e o esforço que fazem parte da preparação para uma competição desta dimensão. “Este vídeo mostra a realidade: os berros, o cansaço, a luta e tudo aquilo que normalmente fica fora das imagens bonitas.”

Apesar das dificuldades, o dia terminou com um resultado positivo. A mota ficou impecável e sem qualquer perda de potência, algo que Pedro destacou como uma das partes mais importantes do treino.

“Um problema, uma solução e um passo de cada vez”

Para Pedro Bianchi Prata, cada obstáculo enfrentado durante esta fase de preparação representa também uma oportunidade para ganhar experiência e chegar mais preparado ao grande objetivo.

“Cada dificuldade vencida deixa-nos mais fortes e mais perto do nosso objetivo”, afirmou o piloto, que encara a preparação para o Dakar 2027 como um processo construído passo a passo.

A publicação termina com uma mensagem de determinação: “O Dakar 2027 constrói-se assim: um problema, uma solução e um passo de cada vez.”

Seguidores reagem ao desafio

O momento rapidamente gerou reações entre os seguidores e pessoas ligadas ao motociclismo. Entre as mensagens deixadas na publicação, houve quem destacasse precisamente a resiliência necessária para enfrentar este tipo de desafios.

“É preciso mesmo muita resiliência! Força nesses testes, equipa”, pode ler-se num dos comentários.

Outro seguidor aproveitou ainda para recordar o percurso de Pedro no motociclismo e deixou uma mensagem de incentivo: “Bora e traz isso para o Supermoto para voltarmos a curtir.”

Houve também quem tivesse reconhecido as carrinhas da equipa durante o percurso e associado a presença ao treino realizado na zona de areia.

Assim, Pedro Bianchi Prata continua a preparar-se para aquele que é o seu grande objetivo, mostrando que o caminho até ao Dakar 2027 é feito não apenas de velocidade e conquistas, mas também de esforço, dificuldades e muita resiliência.

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