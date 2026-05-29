«Hoje emocionei-me várias vezes»: Pedro Bianchi Prata celebra momento especial e comovente

Pedro Bianchi Prata é um dos nomes mais reconhecidos do motociclismo nacional, destacando-se ao longo dos anos pelas suas conquistas no universo do off-road e pela forte ligação ao desporto motorizado em Portugal. Para além da carreira como piloto, é também bastante acompanhado pelo público devido à relação com a apresentadora Maria Botelho Moniz, com quem partilha a vida e o pequeno Vicente, de 3 anos, que se tornou um verdadeiro fenómeno de simpatia nas redes sociais.

Mas, desta vez, foi um momento profundamente pessoal e familiar que levou Pedro Bianchi Prata a surpreender os seguidores. O piloto partilhou recentemente uma publicação muito especial dedicada ao pai, o arquiteto Carlos Prata, num dia carregado de simbolismo e orgulho.

Através das redes sociais, Pedro revelou que o pai entregou à Casa da Arquitectura o acervo de toda uma vida de trabalho, reunindo projetos, desenhos, histórias e memórias construídas ao longo de décadas, entre 1976 e 2025. Todo este património ficará agora disponível para consulta pública e para futuras gerações de arquitetos.

Na emocionante partilha, Pedro Bianchi Prata recordou vários momentos vividos ao lado do pai ao longo da infância e juventude, mostrando a profunda admiração que sente pelo seu percurso profissional e humano.

«Hoje foi um dia muito especial para a nossa família», começou por escrever.

O piloto recordou ainda as visitas às obras em construção, as noites intensas de trabalho e a paixão com que Carlos Prata sempre viveu a arquitetura e o ensino, deixando uma marca importante em muitos alunos ao longo dos anos.

«Sendo o filho mais velho, nascido em 1974, tive o privilégio de acompanhar grande parte deste percurso. Lembro-me de ir com ele ver as obras ainda em construção, de assistir ao nascimento de tantos projetos, das noites sem dormir em entregas de concursos e projetos», partilhou.

O momento acabou por tornar-se ainda mais emotivo durante a cerimónia, onde estiveram presentes amigos, colegas, antigos alunos e várias entidades ligadas ao setor da arquitetura, todos reunidos para homenagear o trabalho e legado de Carlos Prata.

«Hoje emocionei-me várias vezes. E senti, mais do que nunca, o orgulho enorme de ser filho do arquiteto Carlos Prata», confessou Pedro Bianchi Prata, numa declaração que rapidamente tocou os seguidores.

A publicação recebeu inúmeras mensagens de carinho e admiração, com muitos fãs a destacarem a emoção das palavras do piloto. Entre os comentários, podia ler-se: “Palavras tão bonitas, Pedro ❤️ sente-se todo esse orgulho e sentimento em cada uma delas”, “Crack!!” e ainda “Um Senhor”.

O testemunho acabou por mostrar um lado mais íntimo e sensível de Pedro Bianchi Prata, num momento de homenagem familiar marcado pelo reconhecimento, pela emoção e pelo orgulho num percurso de vida dedicado à arquitetura.