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Insólito! Pedro Bianchi Prata relata episódio inesperado vivido durante corrida

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 54min
Insólito! Pedro Bianchi Prata relata episódio inesperado vivido durante corrida - TVI

Pedro Bianchi Prata viveu um momento insólito durante a corrida. Num video publicado nas redes sociais, o noivo de Maria Botelho Moniz contou tudo.

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Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, partilhou nas redes sociais um relato em primeira pessoa sobre a segunda etapa da corrida em que está a participar, marcada por condições climatéricas adversas e por um final inesquecível em Grândola.

Na legenda do vídeo, o piloto resumiu assim a jornada:

«Etapa 2 curta… mas muito dura. Areia, água funda, lama e um final incrível com a superespecial em Grândola, com o público mesmo ali ao nosso lado. Estamos a testar, a evoluir… mas também a sofrer: perdemos duas baterias e amanhã o desafio aumenta ainda mais rumo a Badajoz. Vai ser um dia longo. Vamos tentar fazer o impossível.»

No vídeo, Pedro Bianchi Prata descreveu em detalhe as dificuldades enfrentadas ao longo do dia, destacando o desempenho da sua moto elétrica em condições extremas:

«Hoje foi um dia longo. Primeira especial, muita água, muita lama, piso muito estragado. Com estas chuvas dos últimos meses, mais as chuvas que se fizeram cair aqui esta noite, foi muita, muita água. Havia partes que eu andava com a moto só quase com o volante de fora. Mas a mota portou-se super bem. Eu acho que desde que ando de moto elétrica, esta foi a melhor etapa que fiz.»

Apesar de ainda não conhecer a classificação final da etapa, o piloto mostrou-se satisfeito com a prestação:

«Ainda não sei bem a classificação, vai haver penalizações, mas correu-me tudo muito bem. Não perdemos tempo nenhum na troca de baterias. E depois tivemos aqui no final uma super especial, que o piso estava molhado, mas estava muito mais giro.»

Pedro Bianchi Prata concluiu com uma nota de entusiasmo, sem perder de vista o grande objetivo:

«Diverti-me imenso. Mas o objetivo era só acabar o dia e vamos continuar a somar quilómetros, porque o nosso objetivo é o Dakar 26.»

Veja o video aqui: 

 

 


 

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