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Morte inesperada: Pedro Bianchi Prata está de luto

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  • Há 23 min
Morte inesperada: Pedro Bianchi Prata está de luto - TVI

O piloto perde pessoa especial com apenas 61 anos.

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O piloto Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz vive dias de profunda tristeza após a morte de Manuel García Vitoria, conhecido no mundo do motociclismo de aventura como “Murchi”. O companheiro de Maria Botelho Moniz recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem ao amigo e colega de pista, emocionando os seguidores com uma publicação carregada de emoção e saudade.

Reconhecido pela sua forte ligação ao motociclismo e às grandes provas de resistência, Pedro Bianchi Prata partilhou uma imagem marcante ao lado de “Murchi”, acompanhada de uma curta mas poderosa mensagem: «Descansa em paz». A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e comentários de apoio, num tributo coletivo a uma das figuras mais respeitadas do universo do Rally-Raid.

Manuel García Vitoria morreu aos 61 anos e deixa uma marca profunda no motociclismo de aventura internacional. Conhecido carinhosamente como “Murchi”, participou no mítico Rally Dakar enquanto motociclista e tornou-se uma referência incontornável no mundo das provas de navegação no deserto. Para muitos pilotos, era visto não apenas como um profissional experiente, mas também como um mentor, amigo e verdadeiro apaixonado pela modalidade.

Em 2011, “Murchi” fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada ao apoio logístico e técnico a pilotos em grandes competições do Campeonato do Mundo de Rally-Raid e no próprio Dakar. O seu trabalho nos bastidores foi amplamente reconhecido ao longo dos anos, ajudando gerações de pilotos a enfrentar alguns dos desafios mais exigentes do motociclismo mundial.

A notícia da sua morte provocou uma onda de consternação entre pilotos, equipas e admiradores da modalidade. Nos comentários à publicação de Pedro Bianchi Prata multiplicaram-se as mensagens emocionadas de homenagem. Entre elas, destacam-se palavras como: “Vamos recordá-lo sempre, em cada pista e em cada roadbook, e graças a ele aprendemos muito.”, recordando o impacto que teve na aprendizagem de muitos pilotos, ou ainda “Há poucas semanas ensinava-nos navegação com RoadBook; com os seus métodos e o seu humor aprendemos muito. Também nos ajudou quando caímos, porque todos caímos alguma vez.”, numa referência ao espírito generoso e pedagógico de “Murchi”.

Houve ainda quem sublinhasse a dimensão humana do espanhol: “Descansa em paz, Capitão. Muito trabalho carregado às costas para formar bons navegadores.”, escreveu um seguidor.

A homenagem de Pedro Bianchi Prata acabou por tocar muitos fãs não apenas pela perda em si, mas também pela cumplicidade e amizade evidente entre ambos. Num universo marcado pela adrenalina, superação e risco, “Murchi” era visto como uma presença agregadora, alguém que inspirava confiança dentro e fora das pistas. Perante esta perda, o mundo do Rally-Raid despede-se de uma figura histórica, cuja paixão pelo desporto e dedicação aos pilotos dificilmente será esquecida.

Reveja aqui uma dedicatória de Pedro Bianchi Prata a Maria Botelho Moniz: 

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