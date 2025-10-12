Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Pedro Bianchi Prata abriu o coração e deixou os seguidores comovidos.

Pedro Bianchi Prata, piloto de desportos motorizados e noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, emocionou os seguidores ao partilhar um momento ternurento com o filho, Vicente, de quase dois anos.

Num vídeo publicado no Instagram, o desportista mostrou o menino a brincar e aproveitou para fazer uma confissão comovente:

«🚴‍♂️💨 Todos os dias a mesma coisa… passo o dia inteiro ansioso só para chegar a casa e brincar com ele! 😂❤️ Será normal?! Ou vocês também ficam assim com os vossos filhos? 😅👨‍👦»

A publicação rapidamente conquistou o coração dos fãs, que se apressaram a deixar mensagens cheias de carinho e empatia. «É o amor de Pai a vir ao de cima, mas com esse doce de menino até eu estava ansiosa por ir brincar. Parabéns, Pai babado», escreveu uma seguidora. «Quem não ficaria desejoso de voltar para casa para estar com um menino tão doce, risonho, lindo e divertido como o Vicente?», comentou outra fã. «Que riqueza de menino ❤️ Está um crescido! Já tinha saudades tuas, Vicente», acrescentou mais uma.

Pedro e Maria, que estão noivos, têm partilhado com os seguidores várias fases desta nova etapa familiar, marcada por amor, cumplicidade e alegria.

Vicente, que nasceu no final de 2023, tem sido o grande protagonista das publicações do casal, enchendo as redes sociais de ternura. Esta recente partilha mostra mais uma vez o lado mais emocional e dedicado de Pedro Bianchi Prata, que vive intensamente o papel de pai.

