Noivo de Maria Botelho Moniz mostra imagens inéditas do filho: «Quando sei que gosta de estar aqui, faz ainda mais sentido»

Pedro Bianchi Prata dedicou a tarde ao filho Vicente no Offroad Center, entre preparativos para o Rally Raid Portugal, prova do Campeonato do Mundo de Rally-Raid com seis dias intensos pela frente. “Hoje à tarde o Vicente veio passar a tarde comigo no Offroad Center. Entre preparações e últimos detalhes antes de amanhã partirmos para o Rally Raid Portugal, houve tempo para aquilo que realmente importa”, escreveu o piloto no reels.

O pequeno andou de mota, brincou com ferramentas e integrou‑se no mundo offroad do pai, 8x Campeão Nacional de Enduro e TT e 5x Campeão do Mundo de Bajas. “Quando sei que ele gosta de estar aqui e que se diverte no meio de tudo isto, sinto que faz ainda mais sentido”, confessou Pedro, que corre com a moto elétrica STRIX da Moeve.

Pai dedicado, Bianchi Prata sublinha o valor destes momentos antes da separação: “Agora seguem‑se vários dias longe… e por isso estas pequenas tardes juntos valem mesmo muito 🧡🏍️”. O Rally Raid Portugal, etapa nacional do W2RC, promete trilhos duros e navegação exigente, mas o foco familiar dá‑lhe ainda mais motivação.

Recorde a recente entrevista de Maria Botelho Moniz, mãe de Vicente, no «Bom Dia Alegria»: