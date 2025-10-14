Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 40min
Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente - TVI

O momento mais ternurento que vai ver hoje.

Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, piloto de desportos motorizados e noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, de 41, voltou a comover os seguidores com um registo familiar cheio de ternura. O desportista partilhou nas redes sociais um vídeo especial ao lado do filho, Vicente, de quase dois anos, que rapidamente conquistou os corações dos fãs.

No vídeo publicado no Instagram, o piloto surge com o pequeno Vicente sentado ao seu colo, num parque de estacionamento, enquanto ouvem música e brincam juntos dentro do carro. O momento, simples e genuíno, mostra a forte ligação entre pai e filho e a forma como Pedro Bianchi Prata valoriza o tempo passado em família.

Entre risos e gestos de carinho, o piloto demonstra o lado mais doce da sua vida fora das pistas, reforçando o papel dedicado e atento que desempenha enquanto pai. Mesmo com uma carreira exigente e marcada por viagens constantes, Pedro Bianchi Prata faz questão de aproveitar cada minuto com o filho, revelando a importância das pequenas coisas e dos momentos partilhados.

A cumplicidade entre Pedro e o pequeno Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz, continua a encantar o público, mostrando que, por vezes, são os instantes mais simples que guardam o maior significado.

