Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento inspirador ao lado do filho: “Vale mais do que qualquer taça.”

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:13
Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento inspirador ao lado do filho: “Vale mais do que qualquer taça.” - TVI

Pedro Bianchi Prata emociona-se.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O piloto Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a conquistar a atenção dos seguidores, desta vez fora das pistas. O atleta recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um momento íntimo e especialmente simbólico ao lado do filho, Vicente, num cenário que lhe é particularmente querido: o universo das motas.

Conhecido pela sua ligação profunda ao desporto motorizado, Pedro Bianchi Prata mostrou que as maiores vitórias nem sempre se medem em troféus. Nas imagens partilhadas, é possível ver um ambiente descontraído e cúmplice entre pai e filho, evidenciando uma forte ligação familiar e a transmissão de uma paixão que atravessa gerações.

Num dos vídeos publicados, o pequeno Vicente surge a observar, com curiosidade e entusiasmo, o mais recente prémio conquistado pelo pai. A reação espontânea do bebé tornou o momento ainda mais especial. Visivelmente emocionado, o piloto partilhou com os seguidores uma reflexão que rapidamente tocou quem o acompanha: «Há vitórias na pista… e há vitórias que ganham outro significado quando chegamos a casa. 🏆⚡ Ouvir o Vicente dizer “primeira moto elétrica… uau!” vale mais do que qualquer taça. ❤️»

A frase resume aquilo que as imagens demonstram: o verdadeiro significado das conquistas quando partilhadas em família. Se nas competições Pedro Bianchi Prata soma prémios e reconhecimento, em casa celebra aquilo que considera a maior vitória, a felicidade do filho.

A publicação gerou uma onda imediata de reações carinhosas. Entre os comentários multiplicaram-se elogios ao pequeno Vicente e à relação entre pai e filho. “Que maravilha! O Vicente é um menino muito especial!”, escreveu um seguidor. Outro acrescentou: “O Vicente está muito feliz com a vitória do pai ❤️❤️❤️ o UAU dele não engana, que venham mais prémios, no terreno e na vida pessoal.” Houve ainda quem destacasse o carisma do bebé: “Tão lindo😍 inteligente, fofinho, estou completamente rendida”; “Amo este Vicente”; ou “Vicente um super star, os papás que se cuidem😍 ele vai certamente ultrapassar os dois na primeira curva. O máximo”.

As mensagens revelam não apenas o carinho do público, mas também o impacto que momentos autênticos e familiares continuam a ter nas redes sociais. Longe do ruído competitivo, esta partilha mostra um lado mais íntimo e humano do piloto, onde o orgulho e a ternura se sobrepõem a qualquer medalha.

Entre motores e troféus, fica a certeza de que, para Pedro Bianchi Prata, a maior vitória está em casa  e chama-se Vicente.

Relacionados

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

Mais Vistos

Paulo Pires está de luto: «Que triste»

Ontem
1

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev
2

«Desesperada»: Laura Figueiredo tem acidente em casa e deixa Mickael Carreira em pânico

Ontem
3

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
4

Paulo Pires

seg, 23 fev
5

Laura Figueiredo

seg, 19 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar

Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor

Terra Forte
Ontem

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
seg, 2 mar

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

seg, 2 mar

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

seg, 2 mar

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem

“Apaixonada”: Aurea faz declaração de amor durante as férias

Ontem

Mais de uma década depois, David Carreira 'volta' aos «Morangos com Açúcar»

Ontem

Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento inspirador ao lado do filho: “Vale mais do que qualquer taça.”

Ontem

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

Ontem

Paulo Pires está de luto: «Que triste»

Ontem
Mais Fora do Ecrã