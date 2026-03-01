O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um momento particularmente significativo ligado a uma das suas maiores paixões: o motociclismo.

Através de um novo reel publicado no Instagram, o experiente piloto revelou os bastidores da preparação para um dos maiores desafios da sua carreira: o Dakar 2027. O vídeo mostra dias exigentes de trabalho técnico, testes intensivos e afinações minuciosas, fundamentais para alcançar o mais alto nível competitivo.

Na descrição da publicação, Pedro Bianchi Prata explicou o processo:

«Foram dias intensos de testes. Esta semana foi dedicada a experimentar, ajustar e evoluir a mota, trabalhando de perto com os engenheiros da STRIX e com a equipa da EDMTECH no desenvolvimento e programação das baterias. Hoje foi o último dia de testes antes da Baja de Beja e os resultados deixam-nos muito motivados. Agora seguimos para Beja para a estreia absoluta desta mota em competição e para um momento histórico das motas elétricas no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. O objetivo é claro: terminar, recolher dados e continuar a evoluir rumo ao Dakar 2027.»

O piloto prepara-se, assim, para a estreia absoluta da mota elétrica em competição na Baja de Beja, integrada no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, num passo considerado histórico para a evolução das motas elétricas na modalidade. O foco está não apenas na performance imediata, mas também na recolha de dados e no aperfeiçoamento contínuo do projeto com vista ao grande objetivo: o Dakar 2027.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras mensagens de apoio e entusiasmo por parte dos seguidores. Entre os comentários, destacam-se: «Grande máquina! E bem bonita 😍😍 boa sorte equipa 🙏🙏🍀»; «Boa sorte 🇵🇹»; «Muito bom excelênte e grandes vitórias se adivinham pela frente um grande abraço para todos da tua equipe», entre muitos outros votos de sucesso para o piloto e a sua equipa.