«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 14min
Um momento inspirador.

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a conquistar a atenção dos seguidores ao revelar um momento muito especial ligado a uma das suas maiores paixões: o motociclismo. O piloto recorreu ao Instagram para publicar um novo reel, onde mostra os bastidores do que significa preparar-se para uma corrida. No vídeo, é possível ver Pedro Bianchi Prata a subir para a mota com determinação, transmitindo força, motivação e foco, enquanto se prepara para enfrentar mais um desafio sobre duas rodas.

Na legenda, o piloto deixou uma mensagem inspiradora que cativou os fãs: «O primeiro momento. O início de algo maior.» A publicação gerou entusiasmo entre os seguidores, com comentários como: «Dakar numa elétrica?» e muitos outros a demonstrar apoio e admiração pelo espírito e dedicação de Pedro Bianchi Prata.

Este registo reforça não só a paixão do piloto pelo motociclismo, mas também a sua capacidade de inspirar através de dedicação, coragem e amor pelo que faz.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata são pais do pequeno Vicente, um verdadeiro furor nas redes sociais pela sua felicidade e genuinidade.

 

