«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Pedro Bianchi Prata deixa mensagem de amor ao filho.

O piloto Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, deixou os fãs comovidos com um desabafo emotivo nas suas redes sociais. Conhecido pelo seu trabalho que exige constantes deslocações, Pedro revelou a dificuldade de estar longe da família, em especial do filho Vicente.

Num texto partilhado no Instagram neste domingo, 26 de outubro, o piloto escreveu: «É o lado mais duro deste trabalho… 💔 Viajar, estar longe de casa, longe da família, e saber que o meu filho tem saudades e chama por mim. 🥺 Ele já sabe as horas em que, todos os dias, fazemos as nossas brincadeiras — e custa muito não poder estar lá nessas horas.»

Pedro Bianchi Prata explicou que, após ter estado na Baja Portalegre, segue agora para uma expedição de cinco dias no deserto de Merzouga, em Marrocos, acompanhado por um grupo de oito italianos. Apesar do amor pelas motos, aventuras e corridas, o piloto admite que estas partidas estão a tornar-se cada vez mais difíceis: «Amo o que faço, amo as motos, as aventuras, as corridas… mas estas partidas estão a ficar cada vez mais difíceis. ❤️‍🩹»

O piloto partilhou ainda a forma como a noiva, Maria Botelho Moniz, tranquiliza o filho quando ele tem de se ausentar: «A Maria diz sempre ao Vicente: “O pai volta sempre.” E ele repete… para não ficar triste nem ansioso. 👨‍👦❤️»

O desabafo de Pedro Bianchi Prata revela não só a dedicação ao trabalho como piloto, mas também o lado humano e emotivo de um pai que sente a ausência de momentos preciosos com o filho. A partilha abriu uma janela para a vida pessoal do casal, mostrando que, mesmo com uma carreira exigente, a família continua a ser o mais importante.

