O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo

  • TVI Novelas
  Hoje às 16:03
O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo - TVI

Pedro Bianchi Prata mostra a relação especial com Vicente

Este domingo, 28 de setembro, Pedro Bianchi Prata voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento especial ao lado do filho, Vicente. O noivo de Maria Botelho Moniz tem habituado os seguidores a publicações cheias de carinho e, desta vez, não foi diferente.

O piloto publicou um vídeo onde surge com o pequeno Vicente, num registo simples mas carregado de emoção. A cumplicidade e a ternura entre pai e filho não passaram despercebidas, reforçando a autenticidade da relação que envolve toda a família.

Na legenda da partilha, Pedro Bianchi Prata foi direto e conciso, mas profundamente emotivo: “O melhor prémio ❤️”, escreveu, sublinhando a importância deste laço único.

A reação dos seguidores não tardou. Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de carinho e identificação, refletindo a força da partilha. “Tão lindo, é mesmo o melhor prémio”, escreveu um internauta. Outro acrescentou: “Tudo por ele e para ele: Vicente”, enquanto alguém sublinhou: “Não há melhor prémio que os nossos filhos”.

A relação de Pedro Bianchi Prata e o pequeno Vicente é de grande cumplicidade e afeto. Ora veja mais um momento entre os dois: 

Este momento reforça a proximidade e o carinho entre Pedro, Maria e Vicente, mostrando um lado mais pessoal e humano da vida familiar do casal, que continua a cativar os fãs pela sua naturalidade e autenticidade.

