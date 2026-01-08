O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

A apresentadora Maria Botelho Moniz está a viver um momento particularmente especial na sua carreira. Recentemente, estreou-se na condução de «A Primeira Companhia», um projeto que representa mais um passo importante na sua trajetória televisiva.

Paralelamente à carreira profissional, Maria tem partilhado momentos íntimos e cheios de significado com a família. O seu noivo, Pedro Bianchi Prata, recorreu às redes sociais para mostrar uma surpresa dedicada à apresentadora: levar o filho, Vicente, ao estúdio da televisão. Na publicação, Pedro abriu o coração ao falar do filho e da experiência de o ver fascinado com a magia do estúdio: «Quando há gala, aos domingos, e sempre que é possível, gostamos de ir ver a @mariabotelhomoniz. O Vicente adora ir aos estúdios, ver as luzes, as gruas das montagens, as câmaras, perceber como tudo se constrói e como nascem os cenários da @primeiracompanhiatvi. Momentos simples, vistos pelos olhos de uma criança.»

A partilha emocionou os seguidores, que deixaram comentários carinhosos sobre o momento familiar: «O Vicente está grande e bonito. É um fofo a vibrar com os cenários da TV», «Tudo bom! O filho e o pai pelo que faz por ele e pela mãe. AMOR é isto», «Amoroso vosso Vicente», «O Vicente é alegria ❤️❤️ que amor», «Tão lindooo... qualquer dia vai tirar um lugar ao lado do comandante Moutinho... adorava ver o Vicente como a mascote da 1ª Companhia, acho que ele iria adorar e Portugal também... Maria vá pensando nisso...»

Estes comentários refletem o carinho e admiração que os fãs têm pela família de Maria Botelho Moniz e pelo pequeno Vicente, destacando como os momentos simples podem gerar grande emoção, especialmente quando vividos através dos olhos de uma criança.

Entre a carreira promissora e os momentos familiares, Maria Botelho Moniz continua a equilibrar com sucesso a vida profissional e pessoal, conquistando a admiração do público em cada passo do seu percurso.