«O Vicente está numa fase incrível»: Pedro Bianchi Prata faz revelações sobre o filho

Na publicação, Pedro Bianchi Prata começa por admitir que «nem todos os dias são iguais», mas destaca que este foi «daqueles dias bons de verdade». O piloto revela que Vicente está «numa fase incrível», em que já «conversa, opina e observa tudo», deixando claro o orgulho que sente ao acompanhar o crescimento do filho.

O dia foi partilhado entre mãe e pai: de manhã, Vicente ficou com a mãe e, mais tarde, seguiu com Pedro até ao Offroad Center. Por lá, não faltaram brincadeiras, voltas de moto-4 e até ajuda nas arrumações, «como se fosse gente grande». A descrição pinta o retrato de um menino curioso, ativo e muito ligado ao universo profissional do pai.

Ao final do dia, pai e filho foram «ver a tropa», como Vicente chama carinhosamente ao trabalho da mãe, Maria Botelho Moniz. Entre estúdio, câmaras e televisões, o menino manteve «os olhos atentos e curiosos», mostrando interesse também pelo mundo profissional da mãe.

Pedro Bianchi Prata sublinha que se tratou de «um dia simples, vivido devagar, exatamente como gosto», reforçando a importância destes momentos aparentemente pequenos mas cheios de significado. A publicação celebra a rotina em família e a felicidade encontrada nos gestos do quotidiano.