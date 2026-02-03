«O Vicente está numa fase incrível»: Pedro Bianchi Prata faz revelações sobre o filho

  • TVI Novelas
  • Hoje às 18:03
«O Vicente está numa fase incrível»: Pedro Bianchi Prata faz revelações sobre o filho - TVI

Entre o Offroad Center, brincadeiras de moto 4 e uma visita ao estúdio onde a mãe trabalha.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na publicação, Pedro Bianchi Prata começa por admitir que «nem todos os dias são iguais», mas destaca que este foi «daqueles dias bons de verdade». O piloto revela que Vicente está «numa fase incrível», em que já «conversa, opina e observa tudo», deixando claro o orgulho que sente ao acompanhar o crescimento do filho.

O dia foi partilhado entre mãe e pai: de manhã, Vicente ficou com a mãe e, mais tarde, seguiu com Pedro até ao Offroad Center. Por lá, não faltaram brincadeiras, voltas de moto-4 e até ajuda nas arrumações, «como se fosse gente grande». A descrição pinta o retrato de um menino curioso, ativo e muito ligado ao universo profissional do pai.

Ao final do dia, pai e filho foram «ver a tropa», como Vicente chama carinhosamente ao trabalho da mãe, Maria Botelho Moniz. Entre estúdio, câmaras e televisões, o menino manteve «os olhos atentos e curiosos», mostrando interesse também pelo mundo profissional da mãe.

Pedro Bianchi Prata sublinha que se tratou de «um dia simples, vivido devagar, exatamente como gosto», reforçando a importância destes momentos aparentemente pequenos mas cheios de significado. A publicação celebra a rotina em família e a felicidade encontrada nos gestos do quotidiano.

Relacionados

«Completamente alagado»: Pedro Bianchi Prata mostra danos impressionantes da tempestade

Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites

“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Mais Vistos

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem
1

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
Ontem
3

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
15 jul 2025
4

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

qua, 28 jan
5

Comovente: filha de Rita Salema casa-se e há um detalhe que está a chamar a atenção

Festa é Festa
7 jul 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
Ontem

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Queridos Papás
Ontem

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

A Fazenda
Ontem

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Terra Forte
dom, 1 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Amor à Prova
sex, 30 jan
FORA DO ECRÃ

Sara Barradas faz declaração comovente a José Raposo: «Ter-te no cheiro, no toque»

Hoje

«O Vicente está numa fase incrível»: Pedro Bianchi Prata faz revelações sobre o filho

Hoje

«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Hoje

Atriz de Morangos com Açúcar faz apelo desesperado: «A tempestade arrasou a minha terra»

Hoje

«Completamente alagado»: Pedro Bianchi Prata mostra danos impressionantes da tempestade

Hoje

Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Hoje
Mais Fora do Ecrã