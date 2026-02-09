«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

O piloto Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar novas fotografias com o filho, Vicente, num cenário que lhe é especialmente querido: o universo das motas.

As imagens revelam um momento descontraído e cheio de significado, evidenciando a forte ligação entre pai e filho e mostrando Vicente já perfeitamente integrado no mundo que tanto apaixona o pai. Num dos vídeos, o pequeno Vicente aparece a andar de mota à chuva e à noite, visivelmente feliz enquanto brinca.

Na legenda das fotografias, Pedro Bianchi Prata foi simples e direto, escrevendo: «Agora é que eu vejo.....Pai sofre», refletindo o misto de orgulho e preocupação que sente ao ver o filho a explorar o universo das motas.

A publicação gerou inúmeros comentários de fãs encantados com a família. Entre os elogios, destacaram-se: «O Vicente é um aventureiro como o pai», «Este menino é um derrete corações, família linda», «Melhor piloto kids. O Vicentinho é o maior», «O tempo voa! Riqueza de menino», e ainda «Já gosta de velocidade e adrenalina… é destemido desde sempre. Pedro e Maria, aguenta coração». Outros seguidores acrescentaram humor e entusiasmo: «Já falta pouco para os pedais e depois… ninguém o para».

Com esta partilha, Pedro Bianchi Prata reforça a sua proximidade com o filho e dá aos fãs a oportunidade de acompanhar momentos que combinam paixão, família e aventura, mostrando Vicente a crescer com coragem, alegria e o espírito destemido do pai.