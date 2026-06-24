Pedro Bianchi Prata explica como ele e Maria Botelho Moniz educam o filho: «Acreditamos que as crianças precisam de...»

Pedro Bianchi Prata voltou a emocionar os seguidores nas redes sociais ao partilhar uma reflexão muito especial sobre o crescimento do filho, Vicente.

O noivo de Maria Botelho Moniz publicou uma fotografia onde surge com o menino ao colo e aproveitou a ocasião para falar sobre a importância da família, da educação e dos valores que procura transmitir ao filho.

Na publicação, Pedro começou por recordar a rapidez com que o tempo passa e a forma como Vicente tem crescido diante dos seus olhos.

«O tempo passa depressa. Ainda ontem era um bebé ao colo e hoje já é o meu companheiro de aventuras, de brincadeiras e de muitas gargalhadas», escreveu.

O piloto destacou ainda a admiração que sente pelo filho, sublinhando a sua curiosidade e vontade constante de aprender.

«Todos os dias me surpreende. Pela rapidez com que aprende, pela curiosidade que tem por tudo o que o rodeia e pela forma como transforma qualquer momento numa nova descoberta», partilhou.

Pedro Bianchi Prata revelou também que uma das coisas de que mais gosta é poder incluir Vicente nas suas atividades diárias, mostrando-lhe uma realidade diferente daquela que muitas crianças vivem atualmente.

«Uma das coisas que mais gosto é poder levá-lo comigo. Para o Offroad Center, para o campo, para a natureza, para o meu dia a dia. Mostrar-lhe o mundo para além dos ecrãs, dos telemóveis, dos tablets e das televisões», escreveu.

Na mesma mensagem, o companheiro de Maria Botelho Moniz explicou quais são os princípios que ambos procuram transmitir ao filho.

«A Maria e eu acreditamos que as crianças precisam de viver, experimentar, cair, levantar-se, mexer na terra, fazer perguntas, explorar e criar memórias reais.»

Pedro acrescentou ainda que, apesar de ninguém conseguir prever o futuro, existem valores fundamentais que considera essenciais na educação de Vicente.

«Não sabemos como será o futuro, mas sabemos os valores que lhe queremos transmitir. O respeito pelas pessoas, pela natureza, pelo trabalho e pela vida.»

A publicação terminou com uma reflexão sobre a importância dos momentos passados em família e do papel dos pais no crescimento dos filhos.

«E cada dia que passamos juntos é mais uma oportunidade para o ajudar a crescer com os pés bem assentes na terra e os olhos abertos para tudo o que o mundo tem para lhe oferecer.»

A partilha não demorou a gerar uma onda de reações entre os seguidores. Muitos elogiaram a forma como Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz educam o filho e deixaram mensagens de carinho à família.

«O Vicente é um menino muito especial e único, alegre e inteligente ❤️❤️ e a educação que a Maria e o Pedro lhe dão é fundamental para que assim seja», escreveu uma seguidora. «O Vicente tem uns papás incríveis», comentou outra. Já uma terceira destacou: «É mesmo isso que as crianças precisam, fazias serem + fortes, resistentes e melhores seres humanos!».

Recorde-se que o pequeno Vicente é um menino encantador, que deixa todos rendidos: