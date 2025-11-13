Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

Pedro Bianchi Prata publicou um novo reel no instagram, onde mostra os bastidores do segundo dia do ADAX Rally, uma jornada marcada pelo esforço, pela superação e pela união da equipa.

«Foram 390 km de especial e acabei com 9 horas e 10 minutos de puro esforço. Provavelmente uma das especiais mais longas que fiz na minha vida», começou por escrever. O piloto destacou o início técnico e sem erros, mas confessou que o verdadeiro desafio começou no deserto, onde a falta de referências e as dificuldades de assistência colocaram à prova toda a equipa.

«Eles sofreram como eu, andaram o dia todo em caminhos de cabras, em pick-ups carregadas, para me conseguirem encontrar no meio do nada», desabafou, emocionado.

Apesar dos obstáculos, Pedro Bianchi Prata completou a etapa e segue em 17.º lugar da classificação geral, um feito que considera uma vitória para um projeto 100% elétrico. «A palavra do dia é obrigado. Obrigado à equipa pelo sacrifício gigante. Obrigado a quem está a acompanhar este projeto. Hoje foi duro, mas foi um dia espetacular», concluiu.

