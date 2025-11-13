Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

  • TVI Novelas
  • Há 59 min
Pedro Bianchi Prata faz partilha emocionante após fase difícil: «Eles sofreram como eu»

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou um novo vídeo do ADAX Rally e deixou uma mensagem de gratidão à sua equipa, após enfrentar uma das etapas mais desafiantes da competição.

Pedro Bianchi Prata publicou um novo reel no instagram, onde mostra os bastidores do segundo dia do ADAX Rally, uma jornada marcada pelo esforço, pela superação e pela união da equipa.

«Foram 390 km de especial e acabei com 9 horas e 10 minutos de puro esforço. Provavelmente uma das especiais mais longas que fiz na minha vida», começou por escrever. O piloto destacou o início técnico e sem erros, mas confessou que o verdadeiro desafio começou no deserto, onde a falta de referências e as dificuldades de assistência colocaram à prova toda a equipa.

«Eles sofreram como eu, andaram o dia todo em caminhos de cabras, em pick-ups carregadas, para me conseguirem encontrar no meio do nada», desabafou, emocionado.

Apesar dos obstáculos, Pedro Bianchi Prata completou a etapa e segue em 17.º lugar da classificação geral, um feito que considera uma vitória para um projeto 100% elétrico. «A palavra do dia é obrigado. Obrigado à equipa pelo sacrifício gigante. Obrigado a quem está a acompanhar este projeto. Hoje foi duro, mas foi um dia espetacular», concluiu.

Veja a publicação aqui:

 

