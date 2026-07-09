«Ser pai é isto»: Pedro Bianchi Prata rende-se ao filho numa declaração de amor que vai emocioná-lo

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Noivo de Maria Botelho Moniz leva filho ao lugar onde ele próprio cresceu: «Foi aqui que comecei»

Pedro Bianchi Prata voltou a mostrar-se um pai orgulhoso ao partilhar, na passada terça-feira, dia 7 de julho, um novo registo do filho, Vicente. O vídeo, publicado nas redes sociais, não tardou a conquistar os seguidores e a espalhar ternura por quem o viu.

No vídeo o menino surge a calçar as sapatilhas do pai enquanto “carrega” a sua mala de viagem. Na legenda da publicação, o companheiro de Maria Botelho Moniz deixou uma descrição carregada de amor: «As minhas sapatilhas. A minha mala. O meu pequeno herói a fazer de conta que era o pai. Ser pai é isto. Um amor que nunca para de crescer.», escreveu o piloto.