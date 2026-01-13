«Tenho muitas saudades dele»: Noivo de Maria Botelho Moniz deixa homenagem tocante a alguém que perdeu

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, emocionou os seguidores ao partilhar no Instagram um momento profundamente especial e carregado de significado. Conhecido pela sua ligação intensa ao motociclismo, o piloto abriu as portas dos bastidores de uma das suas maiores paixões, mas foi sobretudo o texto emotivo que acompanhou a publicação que rapidamente captou a atenção e tocou quem o leu.

Na partilha, Pedro recordou Paulo Gonçalves, amigo, colega e uma das maiores referências do motociclismo nacional, que já não está entre nós. A fotografia escolhida remonta a antes do Dakar de 2010, uma prova marcante na carreira de ambos e que ficou para sempre gravada na memória do piloto: “Foi nesse Dakar que ganhámos uma etapa. Fizemos história”, escreveu Pedro Bianchi Prata, sublinhando a importância de um projeto construído de raiz: uma mota desenvolvida internamente, nas suas próprias oficinas, preparada por uma equipa dedicada e movida por uma enorme vontade de fazer diferente. Uma aventura que descreve como inesquecível e transformadora, daquelas que ficam para a vida.

O piloto revelou ainda que, nos seis anos desde a partida de Paulo Gonçalves, não houve um único dia em que não se lembrasse dele. Das corridas às conversas, das dificuldades às vitórias, passando pelos momentos simples fora das pistas, a ligação entre ambos foi profunda e marcante.

“Tenho muitas saudades dele”, confessou, num testemunho sentido e honesto. Pedro partilhou também que, por vezes, Paulo lhe surge em sonhos, algo que prefere interpretar como uma forma simbólica de continuar presente na sua vida. Outro dos pontos mais emocionantes da homenagem prende-se com o número 17, que Paulo Gonçalves usou no Dakar de 2010 e que hoje tem um significado muito especial para Pedro Bianchi Prata. Com esse número, conquistou inúmeras vitórias e campeonatos, mas foi também nesse mesmo dia que nasceu o seu filho, tornando-o, para sempre, o seu número preferido.

“Hoje marco este dia com esta foto nossa. Em memória do Paulo”, concluiu o piloto, encerrando uma homenagem simples, mas profundamente tocante.

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações e comentários emocionados. Mensagens como “Qué bonito, de alguna manera siempre va a estar presente”, “Ele era um ser humano genial”, ou “Existem pessoas que não conseguimos esquecer” refletem o impacto da partilha e o respeito que Paulo Gonçalves continua a inspirar.

Mais do que uma recordação, esta homenagem é um testemunho de amizade, gratidão e saudade, mostrando que algumas ligações ultrapassam o tempo e permanecem vivas na memória e no coração.