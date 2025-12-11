«Uma das notícias mais duras da minha vida»: Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida e decidiu partilhar com os seguidores a dor de uma perda que o marcou profundamente. O piloto revelou que recebeu “uma das notícias mais duras” do seu percurso pessoal: a morte daquele que considerava o seu maior ídolo e uma das figuras mais determinantes na sua formação enquanto atleta e enquanto homem.

Numa homenagem longa, emotiva e carregada de memórias, Pedro descreveu a importância que o amigo Vasco teve no seu caminho: «Hoje recebi uma das notícias mais duras da minha vida. Partiu o meu ídolo de infância. O herói que eu e os meus amigos víamos passar em cavalinho na nossa rua e que nos fazia sonhar: ‘Um dia quero ser como ele’.»

A primeira fotografia partilhada por Pedro remonta a 1992, no Enduro de Beja, quando conquistou o seu primeiro título nacional. Na imagem surge ainda miúdo, ao lado de Vasco — o homem que inspiraria toda a sua carreira. Foi em 1991, ao assistir ao Enduro de Famalicão, que nasceu a sua paixão pela modalidade. «O Vasco tinha um talento natural para a moto e para tudo o que tocava. Era diferente. Era especial.»

Entre as imagens partilhadas, destaca-se também a memória do Enduro do Porto, considerada por Pedro a maior corrida da vida de Vasco. Nesse dia, o piloto fez o impensável: venceu a classificação geral com uma Suzuki 125, superando atletas de renome. «Ninguém acreditava que um piloto amador podia vencer daquela forma… mas ele acreditava. E fez história.»

A relação entre ambos prolongou-se por quatro décadas. «A nossa vida cruzou-se vezes sem conta ao longo de 40 anos de amizade. Tivemos altos e baixos, como todos os verdadeiros amigos, mas sabíamos que quando fosse preciso… estávamos lá um para o outro.»

Vasco acompanhou-o ainda na preparação do seu último Dakar em moto, em 2022, mostrando ser um mecânico excecional, capaz de prever e resolver problemas com uma mestria rara. «Tinha mãos de ouro e um coração ainda maior.» Com emoção evidente, Pedro reconheceu quanto da sua vida se deve a essa inspiração inicial:

«Muito do que sou hoje devo-lhe a ele. Foi por o ver andar de moto — por querer fazer o que ele fazia — que a minha vida tomou este rumo.»

A despedida termina com a promessa de um reencontro e com a certeza de que a memória de Vasco continuará viva: «O Vasco partiu, mas fica a saudade. Fica o sorriso. Fica a paixão pela vida. Fica o exemplo de viver cada dia como se fosse o último. Descansa em paz, amigo. Um dia vamos reencontrar-nos… e voltamos a andar de moto juntos.»

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de apoio, entre elas: «Paz à sua alma», «O meu primo era realmente o ás das motas», «Brilhante homenagem», «Que ano difícil, Pedro… muita força!», «Forte abraço», entre muitas outras demonstrações de carinho e solidariedade.

A homenagem de Pedro Bianchi Prata deixa claro o peso da perda, mas também o legado imenso de alguém que, pela amizade, pelo talento e pela humanidade, marcou para sempre a sua vida.

Relembre-se que o piloto e a apresentadora têm um filho chamado Vicente e é um fenómeno nas redes sociais pela sua alegria e genuinidade: