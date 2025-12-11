«Uma das notícias mais duras da minha vida»: Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto

Esta noticia chocou Pedro Bianchi Prata.

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida e decidiu partilhar com os seguidores a dor de uma perda que o marcou profundamente. O piloto revelou que recebeu “uma das notícias mais duras” do seu percurso pessoal: a morte daquele que considerava o seu maior ídolo e uma das figuras mais determinantes na sua formação enquanto atleta e enquanto homem.

Numa homenagem longa, emotiva e carregada de memórias, Pedro descreveu a importância que o amigo Vasco teve no seu caminho: «Hoje recebi uma das notícias mais duras da minha vida. Partiu o meu ídolo de infância. O herói que eu e os meus amigos víamos passar em cavalinho na nossa rua e que nos fazia sonhar: ‘Um dia quero ser como ele’.»

A primeira fotografia partilhada por Pedro remonta a 1992, no Enduro de Beja, quando conquistou o seu primeiro título nacional. Na imagem surge ainda miúdo, ao lado de Vasco — o homem que inspiraria toda a sua carreira. Foi em 1991, ao assistir ao Enduro de Famalicão, que nasceu a sua paixão pela modalidade. «O Vasco tinha um talento natural para a moto e para tudo o que tocava. Era diferente. Era especial.»

Entre as imagens partilhadas, destaca-se também a memória do Enduro do Porto, considerada por Pedro a maior corrida da vida de Vasco. Nesse dia, o piloto fez o impensável: venceu a classificação geral com uma Suzuki 125, superando atletas de renome. «Ninguém acreditava que um piloto amador podia vencer daquela forma… mas ele acreditava. E fez história.»

A relação entre ambos prolongou-se por quatro décadas. «A nossa vida cruzou-se vezes sem conta ao longo de 40 anos de amizade. Tivemos altos e baixos, como todos os verdadeiros amigos, mas sabíamos que quando fosse preciso… estávamos lá um para o outro.»

Vasco acompanhou-o ainda na preparação do seu último Dakar em moto, em 2022, mostrando ser um mecânico excecional, capaz de prever e resolver problemas com uma mestria rara. «Tinha mãos de ouro e um coração ainda maior.» Com emoção evidente, Pedro reconheceu quanto da sua vida se deve a essa inspiração inicial:
«Muito do que sou hoje devo-lhe a ele. Foi por o ver andar de moto — por querer fazer o que ele fazia — que a minha vida tomou este rumo.»

A despedida termina com a promessa de um reencontro e com a certeza de que a memória de Vasco continuará viva: «O Vasco partiu, mas fica a saudade. Fica o sorriso. Fica a paixão pela vida. Fica o exemplo de viver cada dia como se fosse o último. Descansa em paz, amigo. Um dia vamos reencontrar-nos… e voltamos a andar de moto juntos.»

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de apoio, entre elas: «Paz à sua alma», «O meu primo era realmente o ás das motas», «Brilhante homenagem», «Que ano difícil, Pedro… muita força!», «Forte abraço», entre muitas outras demonstrações de carinho e solidariedade.

A homenagem de Pedro Bianchi Prata deixa claro o peso da perda, mas também o legado imenso de alguém que, pela amizade, pelo talento e pela humanidade, marcou para sempre a sua vida.

Relembre-se que o piloto e a apresentadora têm um filho chamado Vicente e é um fenómeno nas redes sociais pela sua alegria e genuinidade: 

