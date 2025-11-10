Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

O piloto contou como começou o dia no ADAX Rally, marcado por preparações, testes e um regresso muito especial.

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata de regresso ao deserto para mais uma edição do ADAX Rally. O piloto partilhou com os seguidores como decorreu o dia que antecede o arranque oficial da prova, um dia que descreveu como «bastante tranquilo», apesar de ter começado ainda antes do amanhecer.

A madrugada trouxe-lhe uma surpresa especial: a chegada do pai. Visivelmente satisfeito, Pedro admitiu estar «contente» por voltar a tê-lo ao seu lado, lembrando que ele «já fez tantos Dakars» consigo e que há muito tempo não o acompanhava num rally do deserto. Para além do apoio, trouxe também uma peça essencial que faltava para a Stark.

Logo ao amanhecer, pai e filho foram testar a nova peça para garantir que tudo estava em ordem. «Foi o último teste», explicou o piloto, revelando que, por volta das nove da manhã, já tinham tudo concluído e aprovado.

O resto do dia foi dedicado às verificações documentais e técnicas. Em simultâneo, a equipa mecânica treinou as trocas de baterias: um procedimento fundamental, já que amanhã seguem para o deserto as carrinhas responsáveis por abastecer a moto durante as etapas.

Pedro sublinhou ainda que o desafio que aí vem será exigente, sobretudo ao nível da orientação. «A navegação é mesmo muito complicada», admitiu, acrescentando que este pode até ser um ponto a seu favor: «Aqui é onde posso fazer a diferença.»

Com tudo preparado e o espírito competitivo em alta, Pedro Bianchi Prata deixou um convite final aos seguidores: «Acompanhem estes dias conosco. Está só a começar.»

