Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata regressa ao rally com companhia muito especial

Uma semana depois de um valente susto, Pedro Bianchi Prata de regresso ao deserto para mais uma edição do ADAX Rally. O piloto partilhou com os seguidores como decorreu o dia que antecede o arranque oficial da prova, um dia que descreveu como «bastante tranquilo», apesar de ter começado ainda antes do amanhecer.

A madrugada trouxe-lhe uma surpresa especial: a chegada do pai. Visivelmente satisfeito, Pedro admitiu estar «contente» por voltar a tê-lo ao seu lado, lembrando que ele «já fez tantos Dakars» consigo e que há muito tempo não o acompanhava num rally do deserto. Para além do apoio, trouxe também uma peça essencial que faltava para a Stark.

Logo ao amanhecer, pai e filho foram testar a nova peça para garantir que tudo estava em ordem. «Foi o último teste», explicou o piloto, revelando que, por volta das nove da manhã, já tinham tudo concluído e aprovado.

O resto do dia foi dedicado às verificações documentais e técnicas. Em simultâneo, a equipa mecânica treinou as trocas de baterias: um procedimento fundamental, já que amanhã seguem para o deserto as carrinhas responsáveis por abastecer a moto durante as etapas.

Pedro sublinhou ainda que o desafio que aí vem será exigente, sobretudo ao nível da orientação. «A navegação é mesmo muito complicada», admitiu, acrescentando que este pode até ser um ponto a seu favor: «Aqui é onde posso fazer a diferença.»

Com tudo preparado e o espírito competitivo em alta, Pedro Bianchi Prata deixou um convite final aos seguidores: «Acompanhem estes dias conosco. Está só a começar.»