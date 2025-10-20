Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

O piloto de desportos motorizados Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, voltou a emocionar os seguidores ao partilhar uma fotografia e um story carregados de significado e emoção. Noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, de 41 anos, o desportista mostrou uma vez mais o seu lado mais humano e sensível ao recordar dois colegas e grandes amigos que partiram demasiado cedo.

Recorde-se que o piloto português Jorge Brandão faleceu esta sexta-feira, 17 de outubro de 2025, aos 46 anos, após um trágico acidente durante a quinta e última etapa do Rallye du Maroc, em Marrocos. O incidente ocorreu nas dunas, ao quilómetro 214, quando Brandão, que competia pela segunda vez nesta prova, perdeu o controlo da sua moto. Foi prontamente assistido pela equipa médica da organização e transportado de helicóptero para o hospital de Erfoud, onde veio a falecer às 13h55, hora local

Pedro Bianchi Prata, que sempre se mostrou muito chegado à família e aos amigos, partilhou nas redes sociais uma imagem que recebeu da filha de um dos amigos perdidos, e que o tocou profundamente. Na legenda, o piloto escreveu: «Hoje recebi esta foto da filha do Jorge, a Ana. O Jorge tirou esta selfie — estamos os três: eu, ele e o Paulo Gonçalves. 💔Olhar para esta imagem agora tem um significado enorme… Dois grandes amigos, dois grandes pilotos, que partiram demasiado cedo. Gosto de acreditar que, lá em cima, existe um deserto com dunas infinitas… e que o Jorge e o Paulo estão juntos, a andar de moto e a olhar por nós cá em baixo. 🏍️🕊️».

A fotografia mostra os três pilotos juntos e sorridentes, num momento feliz que, agora, ganha um valor ainda mais simbólico. Para Pedro, esta recordação é uma forma de homenagear os companheiros de estrada e de vida, celebrando as memórias e o espírito que os unia.

A publicação gerou uma onda de mensagens de carinho e apoio, com dezenas de comentários emocionados de seguidores, amigos e admiradores do piloto. Entre eles, destacaram-se palavras de grande empatia e partilha de sentimento: «A vida, às vezes, dá-nos cada murro no estômago! Esta publicação foi um desses murros. Para nos mostrar, mais uma vez, que somos apenas as lembranças do que vivemos e do que deixamos nos outros. Por isso, continuem a deixar Amor ❤️», «⭐ Força, Pedro.»,«Duas estrelas no céu a zelar por si. Três grandes pilotos 👏», «Faz hoje 3 anos que partiu o Armindo Neves 😔».

O gesto de Pedro Bianchi Prata tocou profundamente quem o segue, relembrando a importância de celebrar a vida, as amizades e as memórias. O piloto, conhecido pela coragem nas pistas e pela sensibilidade fora delas, mostrou mais uma vez que a verdadeira força está também na emoção e na capacidade de sentir.

Veja aqui:

