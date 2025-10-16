«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho

Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, piloto de desportos motorizados e noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, de 41, voltou a emocionar os seguidores com um registo familiar cheio de amor e simplicidade. O desportista partilhou nas redes sociais um vídeo especial ao lado do filho, Vicente, que está prestes a completar dois anos, e rapidamente conquistou os corações dos fãs.

No vídeo publicado no Instagram, o piloto surge com o pequeno Vicente em vários momentos do quotidiano — a brincar, a fazer asneiras e em aventuras dentro e fora de casa. As imagens revelam um pai dedicado, divertido e completamente rendido ao crescimento do filho, captando a essência das pequenas coisas que tornam a vida familiar tão preciosa.

Com emoção e ternura, Pedro Bianchi Prata desabafou sobre o ritmo acelerado com que o filho cresce, confessando que gostava de parar o tempo para aproveitar cada instante: «Os dias passam a correr… e o Vicente cresce a cada instante. Às vezes olho para ele e penso: “pára de crescer, meu pequenino”… mas é tão bonito vê-lo descobrir o mundo. Adora aprender, ajudar, brincar — até dar de comer à Hope faz parte das suas aventuras. É incrível ver como vive tudo com tanta alegria e curiosidade.»

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho nos comentários, com seguidores a elogiar a relação entre pai e filho e a deixar palavras de ternura. Entre as muitas mensagens de afeto, destacaram-se algumas como: «Vicente todo contente na sua motica 😍😍😍 tão crescido! Quase, quase com dois aninhos»; «Que mundo maravilhoso seria se todos os pais vivessem para os filhos como o Pedro vive com e para o seu menino! Ele vai ser uma criança cheia de experiências e conhecimentos! Tudo de bom para vocês!»; «O Vicente é um amor de menino… encanta qualquer pessoa»; «Que fofinho, já na mota. Maravilha.»; «Já começou a paixão das motas».

Com esta partilha, Pedro Bianchi Prata voltou a mostrar o que realmente importa fora das pistas — o amor incondicional pela família e a alegria de acompanhar de perto cada descoberta do pequeno Vicente, num retrato puro e emocionante de paternidade.

A cumplicidade entre Pedro e o pequeno Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz, continua a encantar o público, mostrando que, por vezes, são os instantes mais simples que guardam o maior significado.

