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«Boa sorte, mãe»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações com gesto carregado de ternura

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 12min
«Boa sorte, mãe»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações com gesto carregado de ternura - TVI

Um momento de muita emoção!

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Pedro Bianchi Prata voltou a emocionar os seguidores com uma partilha dedicada ao filho, Vicente. O companheiro de Maria Botelho Moniz recorreu às redes sociais para mostrar alguns momentos de um dia aparentemente banal, mas repleto de significado, sublinhando a importância dos pequenos instantes em família que, no futuro, ficarão para sempre na memória.

Através de um vídeo publicado no Instagram, o piloto abriu uma janela para a rotina da família, revelando um lado mais íntimo e paternal. Apesar de considerar que se tratou de um dia perfeitamente normal, Pedro Bianchi Prata não escondeu a certeza de que, mais tarde, olhará para estas memórias com nostalgia.

«Hoje não houve nada de extraordinário. E, se calhar, foi exatamente por isso que foi um dia tão bom», começou por escrever na legenda da publicação.

Segundo contou, o pequeno Vicente acompanhou os pais ao Offroad Center e aproveitou cada momento ao máximo. Curioso e cheio de energia, o menino quis explorar tudo o que o rodeava, conversar com as pessoas presentes e experimentar diferentes atividades.

«O Vicente passou o dia connosco no Offroad Center. Quis fazer tudo, falar com toda a gente, andar de mota, de moto 4 e até calçar umas botas muito maiores do que os pés dele», revelou Pedro Bianchi Prata, descrevendo com carinho a personalidade aventureira do filho.

Depois de um dia repleto de descobertas e diversão, o cansaço acabou por falar mais alto. O piloto contou ainda que Vicente adormeceu no carro durante o regresso a casa, acordando apenas para um momento especial com a mãe, Maria Botelho Moniz, antes de esta seguir para os seus compromissos profissionais.

«Ao fim do dia, já não havia energia. Dormiu no carro, acordou só para dar um beijo à mãe antes da gala e, à noite, depois do nosso leitinho e da história de sempre, adormeceu em segundos», partilhou.

Foi precisamente a simplicidade deste quotidiano que levou Pedro Bianchi Prata a fazer uma reflexão emotiva sobre a passagem do tempo e a importância de aproveitar cada fase da infância do filho.

«Um dia normal. Daqueles que, um dia mais tarde, tenho a certeza de que vou ter muitas saudades», confessou o piloto, numa mensagem que rapidamente tocou os seguidores.

A publicação não demorou a encher-se de comentários carinhosos, com muitos internautas a destacarem a cumplicidade da família e a felicidade estampada no rosto do pequeno Vicente.

«O Vicente é um menino muito feliz e vocês são uns pais maravilhosos», escreveu uma seguidora. Outra pessoa aproveitou para recordar um encontro especial: «Foi um privilégio conhecer-vos e poder também fazer deste dia uma tarde especial para o meu filho… e com memórias para mais tarde recordar. O Vicente é uma delícia de menino.»

Um dos momentos mais ternurentos do vídeo acontece precisamente quando o pequeno Vicente se prepara para desejar sorte à mãe antes de esta marcar presença numa gala. Nas imagens, a criança surge em frente a uma moldura e a várias velas, dizendo carinhosamente: «Boa sorte, mãe», num instante que não deixou os seguidores indiferentes.

As mensagens de carinho multiplicaram-se rapidamente. «Muitos parabéns pelos pais que são para o Vicente! Vê-se que é uma criança muito feliz», comentou outra fã, enquanto alguém acrescentou: «Esse menino é maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Papá, um beijinho para todos.»

Mais uma vez, Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz mostraram que, apesar das exigências das suas carreiras, continuam empenhados em construir memórias inesquecíveis ao lado do filho. E, pelos vistos, são precisamente os dias mais simples aqueles que acabam por se tornar os mais especiais.

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