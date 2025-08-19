«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 0min
«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites - TVI

Derreteu corações.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

 

Bianchi Prata, 50 anos, voltou a partilhar um momento cheio de ternura e muito divertido com o filho Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz, 41 anos. O companheiro da apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo que rapidamente conquistou os seguidores.

Na legenda, escreveu: «Quando chega a nossa hora… O dia pode ter sido longo e intenso, mas há um momento que é sagrado: o ritual antes de dormir. Vamos à cozinha buscar o biberão do Vicente e, quando chegamos ao quarto, começa a magia. Ele apaga a luz do candeeiro, mergulhamos na escuridão… e, num instante, volta a acender, sorrindo e dizendo: “Está aqui!” ✨ Já partilhei isto antes, mas nunca me canso de viver — nem de mostrar — este bocadinho de felicidade pura. É aqui que volto a ser só pai… e que o mundo lá fora deixa de importar ❤️».

No vídeo, vê-se Vicente a correr para a cozinha para ir buscar o biberão de leite e, logo depois, a apagar a luz do quarto. Ao ouvir o pai perguntar «Onde está o Vicente?», acende a luz do candeeiro responde com a maior alegria: «Está aqui!». O momento derreteu corações, não só a Bianchi Prata, mas também a quem acompanha a família nas redes sociais.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios. Entre as muitas mensagens, destacam-se: «Tão bom terminar a noite a ver esta ternura. Boa noite Vicente 😍» e «Um menino de ouro e um pai que vive com grande emoção cada momento de crescimento do seu menino! Como eu o entendo, são os melhores momentos da vida! ❤️».

Com apenas 21 meses de vida, Vicente já é uma verdadeira estrela nas redes sociais. Encanta pela graça natural e pela cumplicidade que mostra com os pais. Em cada partilha podemos ver uma relação feita de espontaneidade, amor e humor, algo que se torna inspirador para quem os segue.

Veja também: 

Filha de Sara Prata protagoniza cena adorável antes de dormir e as imagens mostram um talento em ascensão - Novelas - TVI

«Promessa feita e cumprida»: David Carreira honra promessa antiga e emociona multidão - Novelas - TVI

Relacionados

«Promessa feita e cumprida»: David Carreira honra promessa antiga e emociona multidão

«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Mais Vistos

«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Ontem
1

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

A Fazenda
seg, 21 jul
2

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
3

«Voltámos onde fomos felizes»: Rita Pereira regressa a lugar especial e partilha instantes inesquecíveis com os filhos

Ontem
4

Aos 8 meses, filha de Rita Pereira encanta ao vestir a história da sua família

qua, 30 jul
5

Exclusivo «A Fazenda»: Eduardo e a filha aceitam trabalhar no mesmo local. Surpreenda-se

A Fazenda
sáb, 28 jun
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Atenção: imagens que podem impressionar. Esta foi a partilha mais emotiva de Paula Neves

A Protegida
Hoje

Isaac Alfaiate partilha fotos inéditas e deixa escapar momento cúmplice com atriz famosa

A Fazenda
Hoje

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

Hoje

«Promessa feita e cumprida»: David Carreira honra promessa antiga e emociona multidão

Hoje

Filha de Sara Prata protagoniza cena adorável antes de dormir e as imagens mostram um talento em ascensão

Ontem

«O meu lugar seguro»: Kelly Bailey larga todas as emoções em declaração de amor única a Lourenço Ortigão

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN