«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

Bianchi Prata, 50 anos, voltou a partilhar um momento cheio de ternura e muito divertido com o filho Vicente, fruto da relação com Maria Botelho Moniz, 41 anos. O companheiro da apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo que rapidamente conquistou os seguidores.

Na legenda, escreveu: «Quando chega a nossa hora… O dia pode ter sido longo e intenso, mas há um momento que é sagrado: o ritual antes de dormir. Vamos à cozinha buscar o biberão do Vicente e, quando chegamos ao quarto, começa a magia. Ele apaga a luz do candeeiro, mergulhamos na escuridão… e, num instante, volta a acender, sorrindo e dizendo: “Está aqui!” ✨ Já partilhei isto antes, mas nunca me canso de viver — nem de mostrar — este bocadinho de felicidade pura. É aqui que volto a ser só pai… e que o mundo lá fora deixa de importar ❤️».

No vídeo, vê-se Vicente a correr para a cozinha para ir buscar o biberão de leite e, logo depois, a apagar a luz do quarto. Ao ouvir o pai perguntar «Onde está o Vicente?», acende a luz do candeeiro responde com a maior alegria: «Está aqui!». O momento derreteu corações, não só a Bianchi Prata, mas também a quem acompanha a família nas redes sociais.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios. Entre as muitas mensagens, destacam-se: «Tão bom terminar a noite a ver esta ternura. Boa noite Vicente 😍» e «Um menino de ouro e um pai que vive com grande emoção cada momento de crescimento do seu menino! Como eu o entendo, são os melhores momentos da vida! ❤️».

Com apenas 21 meses de vida, Vicente já é uma verdadeira estrela nas redes sociais. Encanta pela graça natural e pela cumplicidade que mostra com os pais. Em cada partilha podemos ver uma relação feita de espontaneidade, amor e humor, algo que se torna inspirador para quem os segue.

