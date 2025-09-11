«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Pedro Bianchi Prata partilhou um vídeo ternurento com o filho Vicente , mostrando a autenticidade e a simplicidade da sua relação.

Momentos de ternura: Na legenda, destacou momentos de ternura e diversão , como beijinhos no telefone, gargalhadas no escuro e pequenas aventuras diárias.

Valor da família: O piloto sublinhou a importância destes instantes, e afirmou que nada seria tão especial sem o filho.

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz voltou a derreter os fãs ao partilhar um vídeo ternurento com o seu filho, Vicente, nas redes sociais. O piloto mostrou um momento íntimo e carregado de emoção, revelando a autenticidade e a simplicidade da relação entre pai e filho.

Na legenda que acompanhou o vídeo, Pedro escreveu: “Isto não é um vídeo com lógica. É só um bocado daquilo que somos. Um mix de disparates, ternura, arbustos, luzes, torrinhas e Off-Road Center em repeat”, acrescentando detalhes que tornaram o registo ainda mais especial: “Beijinhos no telefone, gargalhadas no escuro e aquela alegria que só ele sabe trazer”.

O piloto sublinhou também a importância destes pequenos momentos do dia a dia, destacando que “Tudo momentos soltos, mas com uma coisa em comum: nada disto seria tão especial se não fosse com ele. ❤️”. Com estas palavras e o vídeo carregado de ternura, Pedro Bianchi Prata conquistou os seguidores, mostrando-se como um pai dedicado e emocionando todos aqueles que acompanham a sua vida familiar nas redes sociais.

Reveja aqui mais um momento cúmplice e cheio de significado entre pai e filho:

