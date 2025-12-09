«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Pedro Bianchi Prata marcou presença na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira ao lado da noiva, Maria Botelho Moniz, num momento que rapidamente ganhou destaque pela emoção e simbolismo associados. O piloto surgiu no evento com um capacete cor-de-rosa dedicado à associação, um gesto carregado de significado e que não passou despercebido aos presentes. A iniciativa não se limitou ao visual simbólico. Pedro Bianchi Prata partilhou um testemunho profundamente emotivo, revelando o impacto pessoal que a associação tem tido na sua vida. Numa mensagem publicada nas redes sociais, descreveu a experiência como transformadora, sublinhando o valor do trabalho desenvolvido pela Associação Sara Carreira e a importância de cada jovem apoiado.

“Hoje partilho uma fotografia que me toca profundamente. Estou a segurar o capacete com a decoração da @associacaosaracarreira, rodeado pelos bolseiros da associação — jovens que carregam histórias, desafios e sobretudo uma enorme vontade de vencer. Cada um deles é a prova viva de que quando existe apoio, orientação e oportunidade, o futuro pode realmente ganhar outra cor”, escreveu, emocionado.

No mesmo texto, o piloto reforçou que a sua ligação à associação nasceu graças a Ana Melo, a quem dedica palavras de agradecimento. “A vida às vezes surpreende-nos com encontros que mudam tudo — e este foi um deles. Trouxe-me pessoas incríveis, ensinamentos que não se esquecem e uma sensibilidade ainda maior para o impacto que podemos ter na vida dos outros.”

Pedro Bianchi Prata sublinhou ainda que estar ao lado dos jovens bolseiros lhe dá força, propósito e esperança, assumindo como uma honra o facto de poder contribuir para a divulgação do trabalho da associação. “Estar ao lado destes jovens faz-me acreditar mais no mundo. Dá-me força. Dá-me propósito. E saber que posso, de alguma forma, ajudar a divulgar o trabalho extraordinário da Associação Sara Carreira é algo que levo como uma verdadeira honra.”

A publicação emocionou seguidores e membros da associação, que rapidamente encheram a caixa de comentários com palavras de carinho e reconhecimento. Entre as muitas mensagens, destacam-se: “Tão bonito, Pedro”, “Linda foto e maravilhosas palavras”, “Obrigado Pedro por levares a @associacaosaracarreira aos 4 cantos do Mundo!” e “Obrigada Pedro!”.

O gesto do piloto, aliado ao momento de união com Maria Botelho Moniz e à homenagem simbólica do capacete, tornou esta participação na Gala dos Sonhos especialmente marcante, reforçando o compromisso de ambos com causas de solidariedade e impacto social.

