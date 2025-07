“Aconteceu”: Noivo de Maria Botelho Moniz partilha instante de puro amor com o pequeno Vicente

Pedro Bianchi Prata emociona com registo com o filho Vicente: uma simples fotografia, mas carregada de simbolismo e ternura.

“Nem sei explicar o que senti” — o noivo de Maria Botelho Moniz partilha o sonho concretizado da paternidade.

Ligação entre pai e filho comove seguidores nas redes sociais: gesto íntimo e cheio de amor inspira fãs do casal.

Uma imagem aparentemente simples está a emocionar os seguidores de Pedro Bianchi Prata. O noivo de Maria Botelho Moniz partilhou nas redes sociais um momento especial ao lado do filho, Vicente, acompanhando o registo com uma mensagem carregada de ternura e significado.

Pedro Bianchi Prata publicou a fotografia no Instagram, onde surge de mão dada com o filho, captada durante um passeio de domingo no Offroad Center — um hábito que já se tornou tradição na rotina da família. A imagem retrata um instante íntimo e simbólico entre pai e filho, que rapidamente tocou quem a viu.

Na legenda, o piloto partilhou o impacto emocional desse momento: «Nem sei explicar o que senti com esta foto. Durante anos tirava fotos assim com os filhos dos outros — sobrinhos, amigos… Mas sonhava com o dia em que seria com o meu 👶🏼❤️ Aconteceu», escreveu.

Depois, acrescentou: «A mão dele na minha. Pequena, confiante, segura. E eu… completamente rendido 🙏🏼 É só uma foto, mas para mim… é um sonho que se tornou real ✨», terminando assim a mensagem de coração cheio.

A ligação entre pai e filho, visível na imagem, transmite serenidade, amor e cumplicidade, valores que têm marcado as partilhas do casal desde o nascimento de Vicente. Esta publicação vem reforçar o padrão emocional e autêntico que Pedro e Maria têm adotado nas redes sociais, onde preferem revelar momentos discretos mas profundamente significativos da sua nova vida a três.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram pais pela primeira vez no final de 2023. Desde então, têm partilhado com os seus seguidores diversos episódios que ilustram esta fase tão especial das suas vidas.

