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«Dá ainda mais força»: Noivo de Maria Botelho Moniz celebra marco emocionante

  • TVI Novelas
  • Há 44 min
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Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um momento histórico e de enorme significado ligado a uma das suas maiores paixões: o motociclismo.

Através de várias fotografias publicadas no Instagram, Pedro Bianchi Prata partilhou o prémio muito especial que recebeu na Gala do Desporto de 2026 em Portugal, um reconhecimento do seu trabalho e dedicação nas competições nacionais e internacionais. Em jeito de desabafo e agradecimento, o atleta escreveu:

«Ser reconhecido em casa tem sempre um significado especial. O Marco de Canaveses continua a mostrar que valoriza verdadeiramente os seus atletas e todo o trabalho que está por trás de cada resultado. Foi uma honra subir ao palco e representar o Marco nas competições nacionais e internacionais onde tenho estado. Obrigado à Presidente Cristina Vieira e ao Vereador do Desporto Nuno Pinto pelo apoio e reconhecimento. Este reconhecimento dá ainda mais força para continuar a trabalhar e a levar o nome do Marco cada vez mais longe.»

O momento não passou despercebido aos seguidores, que rapidamente encheram a publicação de comentários positivos e elogios, entre os quais se destacam: «Muitos parabéns, Pedro», «Parabéns, estão lindos, e onde está o Vicente falta aí na foto, bjs», «Merece isto e muito mais» e «Orgulho».

Mais do que um simples prémio, este reconhecimento representa para Pedro Bianchi Prata a valorização de anos de esforço e dedicação ao motociclismo, uma paixão que alia talento, disciplina e espírito competitivo. Com o apoio da sua cidade, Marco de Canaveses, e das autoridades locais, o atleta sente-se motivado a continuar a elevar o nome do seu clube e do desporto nacional, mostrando que o trabalho árduo e a persistência são sempre recompensados.

Reveja aqui um dos muitos momento ternurentos em familia: 

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