«Lágrimas nos olhos»: Eis a imagem que ficou gravada para sempre na memória do noivo de Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata, piloto e companheiro de Maria Botelho Moniz, partilhou nas redes sociais um testemunho tocante sobre um momento especial vivido com o filho Vicente. O relato, profundamente emotivo, revela a ternura e a importância que o tempo passado em família tem para o piloto.

«Hoje o Vicente voltou a passar o domingo comigo no Offroad Center», começou por escrever, descrevendo com orgulho o hábito já estabelecido entre pai e filho. «É já tradição… e é das melhores partes da minha semana.»

Logo no início do dia, pai e filho chegaram de mãos dadas ao centro, um gesto simples mas carregado de simbolismo. A visita começou com um lanche na sala dos troféus — o espaço onde se guarda a história de uma carreira dedicada às corridas. «Ele adora. E eu fico ali, com lágrimas nos olhos, a vê-lo brincar com tudo aquilo que fui construindo ao longo dos anos», confessou Bianchi Prata.

O dia continuou com muita aventura. Vicente teve contacto com escavadoras, cilindros, motos, poças de água e muita terra, entregando-se a uma infância plena de descoberta e liberdade. «Ficou molhado, sujo, feliz. Como deve ser na infância», descreveu o piloto, num retrato genuíno de alegria.

Durante o dia, o pequeno Vicente ainda andou de moto 4 com o pai e os primos, observou o Miguel a preparar a pista e esteve com o Francisco junto das motos. No final da tarde, pai e filho passaram pela bomba da MOEVE para abastecer, onde compraram um gelado. Um gesto simples tornou-se num dos momentos mais ternurentos do dia: «Comprei um gelado, comi… e dei-lhe o pau para brincar. Ele meteu o pau de gelado na boca… e adormeceu assim. No banco de trás. Sujo. Cansado. Feliz. Com o pau de gelado ainda na boca.»

O momento terminou com uma imagem serena e carregada de significado: «E eu… a conduzir em silêncio, a olhar pelo espelho retrovisor… Com a certeza de que estou a viver os melhores dias da minha vida», concluiu Pedro Bianchi Prata.

Esta partilha sincera e emotiva sublinha o valor das pequenas rotinas e a importância dos laços familiares, num testemunho que tocou o coração de muitos seguidores.

