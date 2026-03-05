Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

  TVI Novelas
  Hoje às 14:47
Ficará para sempre.

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um momento histórico e particularmente significativo ligado a uma das suas maiores paixões: o motociclismo.

Através de um novo reel publicado no Instagram, Pedro partilhou o feito alcançado durante a Baja Montes Alentejanos, prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, destacando a primeira mota elétrica a pontuar na história desta competição em Portugal.

Nas palavras do próprio piloto: "Histórico: Primeira Mota Elétrica a Pontuar no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. Este foi um fim de semana muito especial na Baja Montes Alentejanos. Com a mota elétrica STRIX, alcançámos um resultado histórico: pela primeira vez na história do motociclismo em Portugal, uma mota elétrica pontua no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno."

 

Pedro revelou ainda que o vídeo inclui um resumo completo do fim de semana de corrida, com imagens da pista, momentos onboard, bastidores da prova e a sua análise final após esta estreia em competição. Este marco representa apenas o início de um projeto ambicioso, com um objetivo claro: evoluir corrida após corrida rumo ao Dakar 2027.

Nas redes sociais, o feito de Pedro foi amplamente celebrado pelos fãs, com comentários como: «Parabéns Campeão» e «Muito bom, excelente! Parabéns para todos e um enorme abraço para ti amigo do teu amigo Jonas Fernandes ❤️👏😍», entre muitas outras mensagens de elogio e aplauso.

Com este momento, Pedro Bianchi Prata reforça o seu lugar no motociclismo nacional e mostra que a inovação, aliada à paixão, pode levar o desporto a novos patamares históricos.

