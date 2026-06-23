Pedro Bianchi Prata emociona-se com gesto do pai: «Não mudava uma única palavra»

Pedro Bianchi Prata é um dos nomes mais respeitados do motociclismo português, tendo construído uma carreira de destaque no universo do off-road e das grandes competições internacionais. Ao longo dos anos, o piloto conquistou o reconhecimento do público pelas suas prestações desportivas, mas também pela discrição com que tem gerido a vida pessoal ao lado da apresentadora Maria Botelho Moniz, com quem partilha uma relação sólida e o pequeno Vicente, de três anos.

Nos últimos tempos, o piloto tem mostrado alguns momentos da sua vida familiar nas redes sociais, onde o filho do casal é frequentemente elogiado pelos seguidores. Desta vez, porém, foi um episódio profundamente pessoal que emocionou quem acompanha o seu percurso.

Através de uma publicação nas redes sociais, Pedro Bianchi Prata revelou ter recebido uma carta muito especial enviada pelo pai, o arquiteto Carlos Prata. O documento tinha um enorme valor sentimental: tratava-se de uma carta escrita pelo próprio Pedro quando tinha apenas nove anos, que o pai guardou durante mais de quatro décadas.

Ao reler aquelas palavras escritas em criança, o piloto confessou ter sentido uma forte emoção e percebeu que os sentimentos permanecem exatamente os mesmos.

Na publicação, escreveu: «Hoje o meu pai enviou-me uma carta que eu lhe escrevi quando tinha 9 anos. Ao lê-la, percebi uma coisa: passados mais de 40 anos, não mudava uma única palavra. Obrigado, pai, por estares sempre presente, por tudo o que me ensinaste e por seres uma referência na minha vida. Agora que também sou pai, espero um dia merecer do meu filho as mesmas palavras que eu escrevi sobre ti quando tinha 9 anos.»

A acompanhar o texto, Pedro Bianchi Prata partilhou duas fotografias carregadas de simbolismo. Numa delas surge ao lado do pai e do filho Vicente, reunindo três gerações da família. Na outra, recorda um momento especial ao lado de Carlos Prata durante a sua participação no primeiro Dakar, em 2007, uma prova marcante na sua carreira.

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que deixaram dezenas de mensagens de carinho e emoção. Comentários como «Tão bom», «Que bonitos» e «Lindo, já está grande...» multiplicaram-se, refletindo o impacto da homenagem e a admiração pela relação de cumplicidade entre pai e filho.

Mais do que recordar o passado, Pedro Bianchi Prata mostrou como os ensinamentos recebidos continuam a guiá-lo na vida adulta. Hoje, enquanto pai de Vicente, assume o desejo de transmitir ao filho os mesmos valores que recebeu de Carlos Prata, numa mensagem que emocionou os seguidores e destacou a importância dos laços familiares.