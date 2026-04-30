Pedro Bianchi Prata enfrenta dia intenso e motivo deixa fãs impressionados

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um momento marcante ligado a uma das suas maiores paixões: o motociclismo. O experiente piloto revelou aos seguidores um olhar exclusivo sobre os bastidores da sua preparação para um novo desafio profissional.

Através de um reel publicado no Instagram, Pedro Bianchi Prata mostrou o intenso processo de preparação para a sua estreia na Baja TT Norte, uma prova exigente que coloca à prova a resistência e a precisão dos pilotos. O vídeo evidencia dias de trabalho rigoroso, testes contínuos e ajustes técnicos fundamentais para atingir o melhor desempenho em pista.

Na descrição da publicação, o piloto explicou detalhadamente o trabalho realizado, destacando a importância de cada pormenor: «Trabalhámos intensamente nos mapas de potência, testámos diferentes configurações com e sem controlo de tração, e afinámos o travão de motor para encontrar o setup ideal em pista. Cada detalhe conta quando estamos a preparar uma estreia.»

Além disso, revelou também novidades ao nível do equipamento: «Já recebemos as novas suspensões preparadas pela LC Motors, ajustadas exatamente ao que precisamos para dar mais consistência e confiança em corrida», sublinhando o nível de exigência técnica envolvido.

Visivelmente entusiasmado, Pedro não escondeu a motivação para o desafio que se aproxima:

«Estamos prontos e super motivados para a estreia na Baja TT Norte. Fica aqui um olhar por dentro do nosso processo, é assim que se constrói performance.»

A publicação rapidamente reuniu várias reações por parte dos seguidores, que fizeram questão de deixar mensagens de apoio e incentivo. Comentários como «Deus o abençoe» refletem o carinho e a torcida que acompanham o piloto nesta nova etapa.

Entre a exigência do desporto motorizado e a partilha constante com o público, Pedro Bianchi Prata continua a afirmar-se como uma referência no motociclismo nacional, mostrando que o sucesso em pista começa muito antes da linha de partida, nos bastidores, onde cada detalhe faz a diferença.