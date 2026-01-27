Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a chamar a atenção dos seguidores nas redes sociais ao partilhar um momento marcante ligado a uma das suas grandes paixões: o motociclismo. Conhecido pelo gosto por desafios extremos e pela ligação ao mundo do off-road, o piloto mostrou que a adrenalina continua a ser uma constante na sua vida.

Através de um novo reel publicado no Instagram, Pedro deu a conhecer os bastidores de uma aventura intensa e fisicamente exigente, vivida ao lado de colegas e amigos. As imagens revelam momentos de esforço, cumplicidade e superação, num ambiente onde a natureza adversa tornou o desafio ainda mais duro.

Na legenda da publicação, o piloto não escondeu a dificuldade da experiência, que coincidiu com condições meteorológicas particularmente severas. “Dia louco… com a tempestade ‘Ingrid’… mas o Offroad Center nunca pára”, escreveu, acrescentando ainda um episódio que ilustra bem a exigência do percurso: “Até deu para ficar atolado numa ribeira… sorte que éramos 10 para tirar a moto”.

O momento rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram a resiliência, o espírito de equipa e a paixão de Pedro Bianchi Prata pelo motociclismo. Para muitos, estas partilhas mostram não só o lado aventureiro do piloto, mas também a importância da amizade e do apoio mútuo em contextos extremos.

Entre compromissos pessoais e profissionais, Pedro Bianchi Prata continua a provar que não abdica daquilo que o move, mantendo-se fiel ao motociclismo e à emoção do off-road — mesmo quando o caminho se torna mais difícil e imprevisível.