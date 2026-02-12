O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 49min
O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Um momento único e especial.

O piloto Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a derreter os corações dos seguidores ao partilhar um momento repleto de ternura e significado familiar. Nas redes sociais, o desportista publicou novas fotografias ao lado do filho, Vicente, numa cena que reuniu três gerações da mesma família, num encontro marcado pela alegria, pela simplicidade e pelo amor.

O momento especial contou com a presença do pai de Pedro Bianchi Prata e da irmã, Catarina, que fizeram questão de visitar o pequeno Vicente. O reencontro, que já não acontecia há algum tempo, transformou-se numa ocasião memorável, onde a emoção esteve bem presente.

Na legenda da publicação, o piloto deixou uma mensagem sentida e carregada de significado: «Três gerações, a mesma alegria. 🤍 Hoje o meu pai e a minha irmã Catarina vieram visitar o Vicente e foi daqueles momentos simples que valem tudo. Já não se viam há algum tempo, e vê-los juntos a brincar com o presente que o avô lhe trouxe encheu-me mesmo o coração. São estas pequenas coisas, em família, que ficam para sempre.»

As imagens mostram um Vicente visivelmente feliz, rodeado de carinho, numa atmosfera familiar serena e cúmplice, refletindo a importância que Pedro atribui aos laços familiares e aos momentos partilhados em conjunto.

Como seria de esperar, a publicação não passou despercebida e rapidamente se encheu de comentários emocionados por parte dos seguidores. «Que linda foto. O Vicente todo feliz», «Maravilhoso», «É esse lindo menino quando crescer vai-se lembrar de todo o miminho», «Foto bonita e ternurenta» e «O melhor de tudo, muito amor!» foram algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários. Houve ainda quem destacasse a educação e os valores transmitidos ao pequeno: «Vicente é uma ternura de menino, abençoados pais como estão a educar o Vicente...»

Este momento íntimo e cheio de significado revela, mais uma vez, o lado mais humano e familiar de Pedro Bianchi Prata, que tem partilhado com naturalidade e discrição vários episódios da sua vida enquanto pai. Ao lado de Maria Botelho Moniz, o piloto vive uma fase particularmente feliz, marcada pela construção de uma família unida, onde o amor, a proximidade e a simplicidade são os verdadeiros protagonistas.

Sem dúvida, são estes pequenos grandes momentos que ficam gravados para sempre na memória — e no coração. 🤍

