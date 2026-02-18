Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Pedro Caeiro, de 40 anos, é um ator e encenador português com uma carreira consolidada na televisão, no teatro e no cinema. Ao longo dos anos, tem demonstrado versatilidade e consistência artística, conquistando reconhecimento tanto do público como da crítica.

O grande público ficou a conhecê-lo através da sua participação na série juvenil Morangos com Açucar, onde interpretou a personagem Rui na 4.ª temporada, exibida entre 2006 e 2007. Na narrativa, o seu personagem protagonizava um romance marcante com Adriana, papel interpretado por Joana de Verona, uma relação que conquistou os espectadores e se tornou uma das histórias mais recordadas dessa fase da série.

Atualmente, o ator integra o elenco da novela A Protegida, onde assume um registo bastante diferente, dando vida a um traficante. Ora veja:

Para além do percurso profissional, Pedro Caeiro tem também vivido momentos importantes na vida pessoal. Em 2018, anunciou que iria ser pai pela primeira vez, fruto da sua relação com Maria Madalena Ferreira, uma notícia que marcou uma nova etapa na sua vida.

Entre recordações televisivas que marcaram gerações e desafios atuais em novos projetos, Pedro Caeiro continua a afirmar-se como um dos rostos consistentes da representação portuguesa, mantendo uma presença sólida e multifacetada no panorama artístico nacional.

Relembre-se do ator em «Morangos com Açúcar»: